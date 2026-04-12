Langkah Kongkret Dewa United Patut Ditiru, Wujudkan Mimpi Anak-anak Ternate

Egy Maulana Vikri (tengah) turut terlibat dalam laga persahabatan bersama anak-anak Ternate. (Dok ILeague)
JawaPos.com – Dewa United Banten FC tidak hanya datang ke Ternate untuk memburu kemenangan dalam lanjutan Super League 2025/2026. Di sela-sela persiapan menghadapi Malut United FC, tim berjuluk Banten Warriors ini menunjukkan sisi humanis dengan merangkul masyarakat lokal melalui aksi yang menyentuh hati.
Setibanya di Ternate pada Jumat (10/4), para penggawa Dewa United langsung menggelar latihan perdana di Stadion Soa Raha. Namun, pemandangan berbeda terlihat seusai sesi latihan formal berakhir. Bukannya langsung menuju bus tim, Ricky Kambuaya dan kawan-kawan justru memilih untuk bermain bersama anak-anak lokal yang antusias menyaksikan mereka dari pinggir lapangan.
Melalui unggahan di akun Instagram resminya, manajemen Dewa United mengungkapkan bahwa momen tersebut merupakan bentuk apresiasi mereka terhadap sambutan hangat masyarakat Ternate.
Baca Juga:Harapan Tinggi Gustavo Franca! Jelang Ladeni Dewa United, Kapten Malut Jamin Rekannya Fokus Penuh
"Sembari menjalani latihan perdana di Stadion Soa Raha, Ternate, Banten Warriors berkesempatan untuk bercengkrama langsung dengan masyarakat sekitar. Kami pun bertemu dengan pemilik mimpi-mimpi besar untuk menjadi pesepak bola hebat," tulis pernyataan resmi klub.
Kebahagiaan terpancar jelas saat para pemain profesional ini berbagi keceriaan. Binar mata penuh semangat dari anak-anak Ternate menjadi pengingat bahwa sepak bola adalah tentang harapan.
Puncak dari aksi mulia ini terjadi ketika Dewa United meladeni tantangan anak-anak tersebut dalam laga persahabatan format 10 lawan 10. Bagi anak-anak di Ternate, momen ini bak mimpi yang menjadi kenyataan. Mereka yang biasanya hanya bisa menyaksikan idola seperti Egy Maulana Vikri melalui layar kaca, kini justru beradu teknik di lapangan yang sama.
"Sebuah pertandingan yang mungkin semalam hanya hadir dalam doa, kini benar-benar terwujudkan," lanjut pernyataan tersebut.
Suasana haru dan ceria bercampur menjadi satu. Gelak tawa pecah saat kaki-kaki kecil para talenta lokal Ternate ini unjuk kebolehan di hadapan para pemain timnas Indonesia. Tidak ada jarak antara bintang besar dan penggemar cilik; yang ada hanyalah sportivitas dan tawa tulus.
Momen paling emosional terjadi saat sepakan salah satu anak berhasil menggetarkan jala gawang Dewa United. Sorak-sorai pecah di Stadion Soa Raha. Gol tersebut bukan sekadar angka, melainkan memori kolektif yang akan terus diceritakan turun-temurun.
12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable
Selain Tangkap Bupati Tulungagung, KPK Amankan Sekda hingga Kadis PUPR
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Muncul Dua Nama Terduga Pelaku Penipuan Rekrutmen ASN Pemkab Gresik, Satu Pegawai Aktif
Profil Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, Kader Partai Gerindra yang Terjaring OTT KPK
Sederet 15 Kuliner Steak di Surabaya Paling Enak dengan Saus Lezat yang Wajib Dicoba Pecinta Daging
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia vs Thailand di Final Piala AFF 2026
Jadwal Final Piala AFF Futsal 2026 Timnas Indonesia vs Thailand, Siaran Langsung, dan Live Streaming!
Kuliner di Surabaya: 17 Rekomendasi Bakso Terbaik dengan Rasa Autentik