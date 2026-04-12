Langkah Kongkret Dewa United Patut Ditiru, Wujudkan Mimpi Anak-anak Ternate

JawaPos.com – Dewa United Banten FC tidak hanya datang ke Ternate untuk memburu kemenangan dalam lanjutan Super League 2025/2026. Di sela-sela persiapan menghadapi Malut United FC, tim berjuluk Banten Warriors ini menunjukkan sisi humanis dengan merangkul masyarakat lokal melalui aksi yang menyentuh hati.

Setibanya di Ternate pada Jumat (10/4), para penggawa Dewa United langsung menggelar latihan perdana di Stadion Soa Raha. Namun, pemandangan berbeda terlihat seusai sesi latihan formal berakhir. Bukannya langsung menuju bus tim, Ricky Kambuaya dan kawan-kawan justru memilih untuk bermain bersama anak-anak lokal yang antusias menyaksikan mereka dari pinggir lapangan.

Melalui unggahan di akun Instagram resminya, manajemen Dewa United mengungkapkan bahwa momen tersebut merupakan bentuk apresiasi mereka terhadap sambutan hangat masyarakat Ternate.

"Sembari menjalani latihan perdana di Stadion Soa Raha, Ternate, Banten Warriors berkesempatan untuk bercengkrama langsung dengan masyarakat sekitar. Kami pun bertemu dengan pemilik mimpi-mimpi besar untuk menjadi pesepak bola hebat," tulis pernyataan resmi klub.

Kebahagiaan terpancar jelas saat para pemain profesional ini berbagi keceriaan. Binar mata penuh semangat dari anak-anak Ternate menjadi pengingat bahwa sepak bola adalah tentang harapan.

Puncak dari aksi mulia ini terjadi ketika Dewa United meladeni tantangan anak-anak tersebut dalam laga persahabatan format 10 lawan 10. Bagi anak-anak di Ternate, momen ini bak mimpi yang menjadi kenyataan. Mereka yang biasanya hanya bisa menyaksikan idola seperti Egy Maulana Vikri melalui layar kaca, kini justru beradu teknik di lapangan yang sama.

"Sebuah pertandingan yang mungkin semalam hanya hadir dalam doa, kini benar-benar terwujudkan," lanjut pernyataan tersebut.

Suasana haru dan ceria bercampur menjadi satu. Gelak tawa pecah saat kaki-kaki kecil para talenta lokal Ternate ini unjuk kebolehan di hadapan para pemain timnas Indonesia. Tidak ada jarak antara bintang besar dan penggemar cilik; yang ada hanyalah sportivitas dan tawa tulus.