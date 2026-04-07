Performa Sempat Turun, Alex Martins Siap Comeback dan Bidik 20 Gol Bersama Dewa United

JawaPos.com - Penyerang andalan Dewa United Banten FC, Alex Martins, mulai kembali menunjukkan naluri golnya di tengah persaingan ketat musim ini.

Striker asal Brasil tersebut perlahan menemukan ritme terbaiknya setelah sempat mengalami penurunan performa akibat padatnya jadwal kompetisi.

Dalam beberapa musim terakhir, Alex Martins memang dikenal sebagai salah satu striker paling konsisten di kompetisi.

Catatan golnya berbicara banyak. Pada musim 2023/24, ia sukses mengoleksi 21 gol dari 33 pertandingan. Bahkan di musim berikutnya, ketajamannya meningkat drastis dengan torehan 26 gol hanya dari 25 laga.

Namun, musim ini berjalan sedikit berbeda. Hingga saat ini, Alex baru mencetak 12 gol dari 25 pertandingan.

Meski belum menyamai performa dua musim sebelumnya, tanda-tanda kebangkitan mulai terlihat. Gol terbarunya ke gawang PSIM Yogyakarta menjadi bukti bahwa insting mencetak golnya belum hilang.

Alex sendiri mengakui bahwa musim ini menjadi tantangan tersendiri, terutama dari sisi fisik. Jadwal pertandingan yang padat membuat waktu pemulihan menjadi terbatas, sehingga berdampak pada performa di lapangan.

“Musim ini terasa cukup sulit karena jadwal yang sangat berdekatan. Recovery jadi kurang maksimal dan itu memengaruhi performa kami,” ujar Alex dikutip dari ileague.id.