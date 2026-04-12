Mantan Kiper Persebaya Rendy Oscario Siap Tampil Maksimal di 8 Laga Pamungkas Bersama Semen Padang

Kiper Semen Padang Rendy Oscario siap memberikan yang terbaik bersama Kabau Sirah. (Dok ILeague)
JawaPos.com – Penjaga gawang Semen Padang FC, Rendy Oscario, fokus penuh menatap laga pekan ke-27 Super League 2025/2026. Kabau Sirah akan dijamu Persis Solo pada laga tanpa penonton di Stadion Manahan, Solo, Minggu (12/4) sore.
Melawan tuan rumah yang juga sedang berjuang di papan bawah, Rendy Oscario memastikan dia dan rekan-rekannya sudah siap tempur.
“Tentunya kami sebagai pemain sudah siap menjalani laga krusial ini. Ada tersisa delapan pertandingan lagi musim ini dan kita harus maksimal jalankan apa yang ada diasah dalam latihan untuk hasil positif,” kata Rendy Oscario.
Kiper yang pada putaran pertama lalu memperkuat Persebaya Surabaya itu punya tekad kuat untuk memberikan kontribusi terbaiknya guna mencatat poin. “Kita akan berjuang untuk dapat menambah poin yang sangat kami butuhkan saat ini,” ujarnya.
Saat ini, baik Semen Padang FC dan Persis Solo dalam posisi yang sama-sama sangat membutuhkan poin untuk memperbaiki posisi di klasemen.
Saat ini, Semen Padang masih ada di peringkat ke-17 alias berada di zona merah dengan koleksi 20 poin. Sedangkan Persis juga masih berjuang di papan bawah karena ada di peringkat ke-16 dengan 21 poin atau hanya terpaut satu angka saja dari Semen Padang.
Rendy Oscario sendiri sejak bergabung dengan Semen Padang di putaran kedua selalu mendapatkan kesempatan bertanding di lapangan hijau. Sejak laga pekan ke-18, tercatat dia hanya sekali saja tak dimainkan.
Total, Rendy Oscario sudah mencatat delapan pertandingan dengan total 688 menit bermain. Dia tercatat delapan kali kebobolan dan empat kali clean sheet.
