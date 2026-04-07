Andre Rizal Hanafi
08 April 2026, 00.11 WIB

Kisah Heroik Marc Klok, Tetap Main dan Bawa Persib Menang di Kandang Semen Padang

Kapten Persib Bandung Marc Klok. (Persib) - Image

Kapten Persib Bandung Marc Klok. (Persib)

JawaPos.com - Persib Bandung berhasil membawa pulang tiga poin penting saat bertandang ke markas Semen Padang FC pada pekan ke-26 Super League 2025/2026.

Bermain di Stadion Haji Agus Salim, Minggu (5/4), Maung Bandung menang dengan skor meyakinkan 2-0 lewat dua gol Ramon Tanque.

Meski meraih kemenangan, performa Persib dalam laga tersebut tidak bisa dibilang sempurna.

Tim asuhan Bojan Hodak sempat kesulitan mengembangkan permainan, terutama di babak pertama.

Namun, ketenangan dan pengalaman para pemain menjadi pembeda hingga akhirnya Persib mampu mengunci kemenangan.

Kapten Persib, Marc Klok, menilai kemenangan ini menunjukkan karakter kuat yang dimiliki timnya. Ia menyebut Persib tahu bagaimana cara meraih hasil maksimal, bahkan ketika tidak tampil dalam kondisi terbaik.

“Ini bukan pertandingan terbaik kami, tapi kami tetap bisa menang. Itu yang menunjukkan karakter tim ini,” ujar Klok setelah pertandingan dikutip dari ileague.id.

Kemenangan ini juga menjadi sangat penting bagi Persib dalam menjaga posisi di puncak klasemen.

Persaingan dengan Borneo FC Samarinda yang terus menempel ketat membuat setiap poin menjadi sangat berharga.

Editor: Edi Yulianto
