Tak Mau Terjebak Nostalgia! Eliano Reijnders Siap Buktikan Diri Saat Reuni Panas Persib Bandung vs Bali United

Eliano Reijnders saat sesi latihan Persib Bandung jelang hadapi Bali United di GBLA. (Persib)
JawaPos.com — Laga panas akan tersaji saat Persib Bandung menjamu Bali United FC dalam pekan ke-27 Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (12/4/2026). Sorotan tak hanya tertuju pada duel dua tim besar, tetapi juga pada momen emosional Eliano Reijnders yang kembali bertemu masa lalunya.
Pertandingan ini bukan sekadar perebutan tiga poin, melainkan juga ajang pembuktian bagi Eliano Reijnders yang akan menghadapi mantan pelatihnya di PEC Zwolle, Johnny Jansen.
Selain itu, ia juga bakal berhadapan dengan eks rekan setimnya, Mike Hauptmeijer yang kini menjadi penjaga gawang Bali United.
Eliano mengaku laga ini memiliki nuansa berbeda dibanding pertandingan biasa.
“Ini adalah laga melawan mantan rekan satu tim dan juga mantan pelatih saya, jadi adalah pertandingan yang berat, tapi senang saya akan bertemu mereka lagi,” kata Eliano.
Meski bernuansa emosional, Eliano menegaskan dirinya tak ingin terjebak nostalgia. Fokus utamanya tetap membawa Persib Bandung meraih kemenangan penting di kandang sendiri.
Pada pertemuan pertama di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Eliano sukses keluar sebagai pemenang. Persib Bandung kala itu menang tipis 1-0 lewat gol sundulan Andrew Jung yang memanfaatkan assist Beckham Putra.
Hasil tersebut tentu menjadi modal kepercayaan diri bagi Eliano. Namun, ia sadar kondisi Bali United saat ini jauh berbeda dan lebih berbahaya.
“Saya pikir tentu ini akan menjadi pertandingan yang sulit. Mereka menang di pertandingan terakhir 6-1,” kata Eliano. Pernyataan itu merujuk pada kemenangan telak Bali United atas PSBS Biak yang menunjukkan ketajaman lini serang mereka.
