Moch. Rizky Pratama Putra
11 April 2026, 23.52 WIB

Perang Urat Syaraf Bernardo Tavares! Jagokan Persib Bandung Juara Jelang Duel Klasik Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya

Bernardo Tavares pelatih terbaik pekan ke-26. (Dok. Persebaya Surabaya)

JawaPos.com — Perang urat syaraf mulai terasa jelang laga panas antara Persija Jakarta kontra Persebaya Surabaya di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, justru melontarkan prediksi mengejutkan soal perebutan gelar juara musim ini.

Alih-alih menyoroti kekuatan lawan terdekatnya, Bernardo Tavares terang-terangan menjagokan Persib Bandung sebagai kandidat kuat juara Super League 2025/2026.

Pernyataan ini memancing perhatian karena dilontarkan tepat sehari sebelum duel penting di ibu kota.

Menurut Bernardo, posisi Persib Bandung di puncak klasemen dengan 61 poin menjadi alasan utama. Selain itu, skuad asuhan Bojan Hodak dinilai memiliki kedalaman tim yang lebih stabil dibanding pesaing lainnya.

"Kita bisa menganalisis jadwal, tapi saya pikir ketiga tim akan kehilangan poin (di delapan laga tersisa). Jadi siapa yang bisa kehilangan lebih banyak poin adalah Persib. Jadi saya percaya jika tidak ada hal besar terjadi, Persib akan menjadi juara," kata Bernardo.

Meski begitu, pelatih asal Portugal tersebut tetap membuka kemungkinan kejutan di sisa musim.

Ia menegaskan sepak bola selalu menghadirkan dinamika tak terduga, termasuk potensi perubahan posisi klasemen di pekan-pekan krusial.

Salah satu tim yang mendapat perhatian khusus adalah Borneo FC. Bernardo mengakui kualitas lawan yang sempat menghajar Persebaya Surabaya dengan skor telak di Samarinda.

"Dan kita bisa lihat di pertandingan terakhir kami melawan mereka, kami kebobolan lima gol yang fantastis dari luar kotak penalti. Mereka punya pemain yang kuat dalam transisi menyerang. Borneo menurut saya adalah kejutan liga musim ini. Mereka melakukan scouting yang bagus," tuturnya.

Selain Borneo FC, Bernardo juga menyinggung kekuatan Persija Jakarta yang akan menjadi lawan langsung timnya. Meski tertinggal poin dari Persib Bandung, Macan Kemayoran tetap dianggap berada dalam jalur persaingan.

