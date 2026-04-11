Sri Wahyuni
12 April 2026, 03.16 WIB

Persib Bandung Wajib Menang! Bojan Hodak dan Marc Klok Anggap Laga Kontra Bali United Seperti Final

Persib Bandung siap menjamu Bali United di kandang. (Dok. Persib)

JawaPos.com- Ambisi besar diusung Persib Bandung saat bersiap menjamu Bali United pada pekan ke-27 Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (12/4).

Laga ini menjadi momentum penting bagi Maung Bandung untuk menjaga posisi di puncak klasemen sekaligus menjauh dari kejaran rival.

Pelatih Persib, Bojan Hodak, menegaskan timnya memburu kemenangan demi mempertahankan keunggulan dari Borneo FC yang terus membayangi di posisi kedua. Hingga pekan ke-26, Persib telah mengoleksi 61 poin dan hanya unggul empat angka.

"Ini pertandingan penting bagi kami karena kami ingin terus menang, terutama di kandang, dan mendapatkan hasil terbaik agar bisa menjaga jarak dengan tim lain," ungkap Hodak.

Ia juga mengingatkan anak asuhnya untuk tetap waspada terhadap Bali United yang tengah dalam kepercayaan diri tinggi.

"Mereka tim yang terorganisir dan sangat menyerang, tapi di sisi lain ada ruang kosong di lini pertahanan yang bisa dimanfaatkan," tambahnya.

Persib sendiri dipastikan tampil hampir dengan kekuatan penuh. Hanya Julio Cesar yang absen akibat akumulasi kartu kuning.

Di sisi lain, gelandang andalan Marc Klok menilai pertandingan ini memiliki atmosfer layaknya final.

Ia menegaskan seluruh pemain memiliki tekad kuat untuk mengamankan tiga poin.

"Kami tahu Bali United selalu jadi lawan yang berat, baik di kandang maupun tandang. Tapi dalam beberapa pertemuan terakhir kami mendapat hasil positif. Sekarang fokus kami jelas, kami ingin menang. Dari delapan laga tersisa, setiap pertandingan adalah final dan besok adalah salah satunya," tegas Klok.

