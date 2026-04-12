Moch. Rizky Pratama Putra
12 April 2026, 13.54 WIB

Tret Tet Tet Bonek Ampel ke GBK! Dukung Persebaya Surabaya Meski Akhirnya Dibantai Persija Jakarta

Ribuan Bonek memadati Stadion Gelora Bung Tomo saat Persebaya Surabaya menghadapi Persita Tangerang di pekan ke-26 Super League 20252026. (Persebaya)

JawaPos.com — Persebaya Surabaya dipastikan tidak pernah berjalan sendiri, bahkan saat menghadapi tekanan besar di kandang lawan. Ribuan Bonek rela menempuh perjalanan jauh ke Jakarta demi memberi dukungan langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno.

Dari siang hingga malam, gelombang keberangkatan suporter terus mengalir dari berbagai titik di Surabaya dan sekitarnya.

Salah satu yang paling mencuri perhatian datang dari kawasan Ampel, dengan semangat khas yang tak pernah padam.

Sebanyak sekitar 2.000 Bonek berangkat menggunakan KA Airlangga tujuan Pasar Senen pada Jumat siang.

Mereka memenuhi gerbong dengan atribut kebanggaan, nyanyian, serta optimisme tinggi untuk mendukung Persebaya Surabaya meraih hasil positif.

Rombongan ini tidak datang dari satu daerah saja. Suporter berdatangan dari Surabaya, Sidoarjo, hingga Gresik, menunjukkan besarnya basis dukungan Green Force yang solid dan militan.

Salah satu Bonek asal Ampel, Rohmatulloh, mengungkapkan harapannya dengan penuh keyakinan. “Kita berlima dari Ampel berangkat ke Jakarta mendukung Persebaya melawan Persija. Pastinya harapan Persebaya meraih tiga poin,” ujarnya.

Perjalanan panjang itu tidak lepas dari pengawasan ketat aparat. Polisi dan Polsuska melakukan pengamanan sekaligus pemeriksaan terhadap barang bawaan suporter demi menjaga kondusivitas selama perjalanan.

Dari hasil sweeping, petugas menemukan puluhan botol minuman keras jenis arak dan cukrik. Barang tersebut langsung diamankan agar tidak dikonsumsi di dalam kereta, yang berpotensi memicu gangguan keamanan.

Artikel Terkait
3 Sinyal Bruno Moreira Angkat Kaki dari Persebaya Surabaya! Terbaru Tak Dimainkan Lawan Persija Jakarta - Image
Sepak Bola Indonesia

3 Sinyal Bruno Moreira Angkat Kaki dari Persebaya Surabaya! Terbaru Tak Dimainkan Lawan Persija Jakarta

11 April 2026, 21.19 WIB

Resmi! 8 Bintang Absen di Laga Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya, GBK Bergemuruh Sambut Jakmania dan Bonek - Image
Sepak Bola Indonesia

Resmi! 8 Bintang Absen di Laga Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya, GBK Bergemuruh Sambut Jakmania dan Bonek

11 April 2026, 20.42 WIB

Jeritan Hati Bonek! Kabar Cedera hingga Rumor Perpisahan Bruno Moreira Guncang Persebaya Surabaya - Image
Sepak Bola Indonesia

Jeritan Hati Bonek! Kabar Cedera hingga Rumor Perpisahan Bruno Moreira Guncang Persebaya Surabaya

11 April 2026, 16.01 WIB

Terpopuler

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total - Image
1

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

2

Selain Tangkap Bupati Tulungagung, KPK Amankan Sekda hingga Kadis PUPR

3

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

4

Profil Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, Kader Partai Gerindra yang Terjaring OTT KPK

5

Muncul Dua Nama Terduga Pelaku Penipuan Rekrutmen ASN Pemkab Gresik, Satu Pegawai Aktif

6

KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

7

Sederet 15 Kuliner Steak di Surabaya Paling Enak dengan Saus Lezat yang Wajib Dicoba Pecinta Daging

8

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable

9

Kuliner di Surabaya: 17 Rekomendasi Bakso Terbaik dengan Rasa Autentik

10

Resmi! 8 Bintang Absen di Laga Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya, GBK Bergemuruh Sambut Jakmania dan Bonek

