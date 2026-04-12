Tret Tet Tet Bonek Ampel ke GBK! Dukung Persebaya Surabaya Meski Akhirnya Dibantai Persija Jakarta

Ribuan Bonek memadati Stadion Gelora Bung Tomo saat Persebaya Surabaya menghadapi Persita Tangerang di pekan ke-26 Super League 20252026. (Persebaya)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya dipastikan tidak pernah berjalan sendiri, bahkan saat menghadapi tekanan besar di kandang lawan. Ribuan Bonek rela menempuh perjalanan jauh ke Jakarta demi memberi dukungan langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno.
Dari siang hingga malam, gelombang keberangkatan suporter terus mengalir dari berbagai titik di Surabaya dan sekitarnya.
Salah satu yang paling mencuri perhatian datang dari kawasan Ampel, dengan semangat khas yang tak pernah padam.
Sebanyak sekitar 2.000 Bonek berangkat menggunakan KA Airlangga tujuan Pasar Senen pada Jumat siang.
Mereka memenuhi gerbong dengan atribut kebanggaan, nyanyian, serta optimisme tinggi untuk mendukung Persebaya Surabaya meraih hasil positif.
Rombongan ini tidak datang dari satu daerah saja. Suporter berdatangan dari Surabaya, Sidoarjo, hingga Gresik, menunjukkan besarnya basis dukungan Green Force yang solid dan militan.
Salah satu Bonek asal Ampel, Rohmatulloh, mengungkapkan harapannya dengan penuh keyakinan. “Kita berlima dari Ampel berangkat ke Jakarta mendukung Persebaya melawan Persija. Pastinya harapan Persebaya meraih tiga poin,” ujarnya.
Perjalanan panjang itu tidak lepas dari pengawasan ketat aparat. Polisi dan Polsuska melakukan pengamanan sekaligus pemeriksaan terhadap barang bawaan suporter demi menjaga kondusivitas selama perjalanan.
Dari hasil sweeping, petugas menemukan puluhan botol minuman keras jenis arak dan cukrik. Barang tersebut langsung diamankan agar tidak dikonsumsi di dalam kereta, yang berpotensi memicu gangguan keamanan.
