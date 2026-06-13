Prediksi Kapten Baru Persebaya Surabaya! Risto Mitrevski Jadi Pilihan Favorit Bonek Musim Depan

JawaPos.com — Persebaya Surabaya berpotensi memiliki kapten baru untuk mengarungi musim 2026/2027 setelah kepergian Bruno Moreira ke Liga Thailand.

Nama Risto Mitrevski mencuat sebagai kandidat terkuat usai mendapat dukungan luas dari Bonek yang menilai bek asal Makedonia Utara itu memiliki jiwa kepemimpinan dan konsistensi luar biasa di lapangan.

Jumat (12/6/2026), Persebaya Surabaya mengunggah kompilasi aksi heroik Risto Mitrevski sepanjang Super League 2025/2026 melalui akun Instagram resmi klub.

Penampilan solidnya di jantung pertahanan menjadi salah satu faktor penting yang membuat Green Force tampil kokoh sepanjang musim.

“Jangan macem-macem sama si botak kokoh ini! Sekali tekel, bola langsung ilang! Risto Mitrevski,” tulis Persebaya Surabaya dalam unggahan tersebut.

Mengapa Risto Mitrevski Jadi Kandidat Kuat Kapten Baru? Risto Mitrevski dinilai layak mengenakan ban kapten karena berstatus pemain senior yang memiliki pengalaman panjang di level profesional.

Selain menjadi pemimpin di lini belakang, ia juga dikenal tenang saat menghadapi tekanan dan mampu menjaga organisasi permainan tim.

Dukungan dari Bonek pun mengalir deras di kolom komentar unggahan Persebaya Surabaya. Banyak suporter menilai karakter kepemimpinan Risto sudah terlihat sejak musim pertamanya bersama Green Force.