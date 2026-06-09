Eksklusif! Jersey Persebaya Surabaya Francisco Rivera Terjual Rp 5,5 Juta, Kisah di Balik Lelang Amal Bikin Bonek Tersentuh

Jersey matchworn Francisco Rivera saat dipakai pada laga Persebaya Surabaya vs Persik Kediri yang kemudian dilelang dan terjual Rp 5,5 juta untuk kegiatan sosial-keagamaan di Gresik. (SJC for JawaPos.com_)
JawaPos.com — Jersey matchworn Francisco Rivera yang digunakan dalam laga terakhir Persebaya Surabaya musim 2025/2026 resmi terjual Rp 5,5 juta melalui lelang amal Surabaya Jersey Community. Aksi sosial yang digelar komunitas suporter dan kolektor jersey itu menjadi bukti kepedulian kemanusiaan yang melampaui urusan sepak bola, sekaligus menggalang dana untuk kegiatan sosial-keagamaan di Gresik.
Persebaya Surabaya menutup musim 2025/2026 dengan catatan membanggakan.
Di tengah keberhasilan Green Force mengamankan posisi papan atas, sosok Francisco Rivera menjadi salah satu pemain yang paling menonjol sepanjang kompetisi.
Gelandang serang asal Meksiko yang akrab disapa Cachis itu tampil konsisten sepanjang musim.
Dalam 30 pertandingan, Rivera mencatatkan 13 gol dan 10 assist yang membuatnya masuk dalam jajaran Best XI BRI Super League 2025/2026.
Rivera pun memberikan komentar di lelang ini untuk ikut meramaikan.”Ayooo,” tulis Rivera di kolom komentar.
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Jersey yang dilelang bukan sekadar kostum pertandingan biasa.
Jersey bernomor punggung 7 dengan nameset "RIVERA" tersebut merupakan match worn jersey yang dikenakan langsung saat Persebaya Surabaya menghadapi Persik Kediri pada 23 Mei 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo.
Nilai historisnya semakin tinggi karena pertandingan tersebut menjadi laga penutup musim Green Force.
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