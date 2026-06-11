Doakan Persebaya Surabaya 100 Tahun Juara! Pesan Perpisahan Oktafianus Fernando Bikin Bonek Terharu

Oktafianus Fernando saat membela Persebaya Surabaya. Pemain senior itu berpamitan dan mendoakan Green Force meraih gelar juara pada momen 100 tahun klub. (Instagram @oktafianusfernando)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya resmi berpisah dengan Oktafianus Fernando untuk menghadapi Super League 2026/2027. Pemain senior yang pernah dua periode membela Green Force itu meninggalkan pesan menyentuh dengan mendoakan Persebaya Surabaya meraih gelar juara tepat pada momen ulang tahun ke-100 klub, yang langsung mengundang haru di kalangan Bonek.
Perpisahan Oktafianus Fernando diumumkan Persebaya Surabaya pada Rabu (10/6/2026). Namanya masuk dalam daftar pemain yang tidak lagi menjadi bagian dari skuad racikan Bernardo Tavares untuk musim depan.
“Persebaya mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan perjuangan selama ini. Ada suka, ada duka. Ada kemenangan, ada kekalahan. Ada perjumpaan, ada perpisahan. Mari kita kenang yang baik, karena sejatinya kita akan terus menjadi keluarga besar Persebaya,” tulis Persebaya Surabaya melalui akun Instagram resmi klub.
“Semoga senantiasa sukses di mana pun berada,” lanjut unggahan tersebut.
Oktafianus Fernando menyampaikan salam perpisahan melalui akun Instagram pribadinya pada hari yang sama. Pesan singkat yang ditulisnya justru meninggalkan kesan mendalam bagi pendukung Green Force.
“Maturnuwun @officialpersebaya sukses selalu #100tahun juara,” tulis Oktafianus Fernando.
Kalimat tersebut menjadi sorotan karena berisi doa agar Persebaya Surabaya mampu meraih gelar juara pada usia ke-100 tahun.
Harapan itu sejalan dengan impian besar Bonek yang telah lama menantikan Green Force kembali mengangkat trofi kompetisi kasta tertinggi Indonesia.
Kepergian Oktafianus Fernando juga menandai berakhirnya perjalanan panjang sang pemain bersama klub yang telah menjadi bagian penting dalam kariernya.
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