Kurniawan Dwi Yulianto Inginkan Juara Piala AFF U-17, Timnas Indonesia Ladeni Timor Leste di Gresik

JawaPos.com - Pelatih Timnas Indonesia U-17, Kurniawan Dwi Yulianto bertekad membawa skuadnya menjuarai Piala AFF U17 2026 yang digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo dan Stadion Gelora Joko Samudro Gresik, Jawa Timur, pada 11-24 April.

"Secara pribadi ingin memberikan gelar untuk Indonesia, karena saat masih menjadi pemain saya belum bisa memberikan apa-apa," kata Kurniawan, penyerang timnas Indonesia periode 1995-2005, pada konferensi pers prapertandingan di Surabaya, Sabtu.

Menurut dia pengalaman pemain yang sebagian besar berlaga di kompetisi Elite Pro Academy (EPA) menjadi bekal penting dalam menghadapi tekanan pertandingan di level internasional.

Bahkan, kata dia, meski belum ada pemain yang tampil di tim senior, beberapa di antaranya telah merasakan atmosfer latihan bersama tim utama.

Memang belum ada yang bermain di tim senior, tetapi beberapa sudah mendapat kesempatan berlatih dengan tim utama,” tutur Kurniawan.

Selain itu, dia menilai seluruh pemain telah menunjukkan kesiapan yang baik setelah menjalani rangkaian latihan menjelang turnamen tersebut.

Menurut Kurniawan, perkembangan terlihat dari aspek mental bertanding serta kemampuan pemain dalam menjalankan instruksi tim pelatih.

Dia pun menekankan pentingnya menanamkan mentalitas juara kepada para pemain muda sebagai bagian dari proses pembinaan jangka panjang.

Eks asisten pelatih tim U-19 Como 1907 itu, menyebut setiap pertandingan harus dipandang sebagai final agar para pemain memiliki motivasi tinggi untuk meraih hasil terbaik.