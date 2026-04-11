Jelang Lawan Persija, Francisco Rivera Optimistis Persebaya Bisa Curi Poin di Jakarta

JawaPos.com–Pemain Persebaya Surabaya menunjukkan kepercayaan diri tinggi jelang laga pekan ke-27 BRI Super League 2025/26 menghadapi Persija Jakarta. Pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Sabtu (11/4) malam, diprediksi berlangsung ketat dengan atmosfer penuh tekanan dari suporter tuan rumah.

Salah satu sorotan datang dari gelandang asing Green Force Francisco Rivera. Pemain asal Meksiko itu menegaskan kesiapan Persebaya setelah menjalani persiapan yang dinilai berjalan dengan baik menghadapi lanjutan super league.

Modal kemenangan di laga sebelumnya juga menjadi tambahan kepercayaan diri bagi skuad Persebaya. Rivera mengakui bahwa Persija bukan lawan yang mudah.

Tim Macan Kemayoran dikenal memiliki banyak pemain berkualitas serta pengalaman di laga-laga besar. Namun, hal itu tidak membuat Persebaya gentar.

”Kami tahu Persija punya pemain berkualitas dan berpengalaman. Tapi kami datang dengan tujuan jelas, yaitu berjuang untuk tiga poin,” ujar Rivera dikutip dari ileague.id.

Bermain di kandang Persija tentu menghadirkan tantangan tersendiri. Atmosfer GBK yang dikenal bergemuruh kerap memberi tekanan bagi tim tamu.

Meski begitu, Rivera justru melihat situasi tersebut sebagai bagian dari tantangan yang harus dinikmati, bukan dihindari. Menurut dia, kunci utama Persebaya adalah menjaga keseimbangan antara fokus dan menikmati permainan.

Dia menekankan pentingnya disiplin dalam menjalankan instruksi pelatih agar tim tetap konsisten sepanjang pertandingan.