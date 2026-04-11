3 Sinyal Bruno Moreira Angkat Kaki dari Persebaya Surabaya! Terbaru Tak Dimainkan Lawan Persija Jakarta

JawaPos.com–Sorotan tajam mengarah ke kapten Persebaya Surabaya Bruno Moreira jelang akhir musim ini. Absennya sang winger saat menghadapi Persija Jakarta di pekan 27 Super League 2025/2026 karena pemulihan cedera makin memantik spekulasi soal masa depannya di Green Force.

Isu hengkangnya Bruno Moreira bukan sekadar rumor liar tanpa dasar. Ada sejumlah indikasi kuat yang membuat Bonek mulai waswas kehilangan salah satu pemain paling berpengaruh dalam beberapa musim terakhir.

Performa Bruno Moreira selama ini memang tak bisa dipandang sebelah mata. Dia menjadi motor serangan Persebaya Surabaya dengan kontribusi gol dan assist yang konsisten di setiap kompetisi.

Namun situasi berubah ketika tanda-tanda perpisahan mulai terlihat satu per satu. Kondisi ini membuat masa depan pemain asal Brasil tersebut menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan suporter dan pengamat sepak bola nasional.

Kontrak Habis Sinyal pertama yang paling nyata adalah kontrak Bruno Moreira yang segera berakhir. Masa baktinya bersama Persebaya Surabaya akan habis pada 30 April 2026, atau kurang dari satu bulan dari sekarang.

Hingga saat ini belum ada pengumuman resmi terkait perpanjangan kontrak dari manajemen. Kondisi ini jelas memunculkan tanda tanya besar, mengingat pemain dengan kontribusi 9 gol dan 4 assist musim ini biasanya jadi prioritas untuk dipertahankan.

Situasi tanpa kepastian ini membuat posisi Bruno Moreira semakin rentan. Apalagi, klub-klub besar seperti Persib Bandung dan Persija Jakarta disebut siap bergerak agresif di bursa transfer mendatang.

Rumor Panas Bursa Transfer Sinyal kedua datang dari bocoran yang beredar di media sosial. Akun Instagram sepak bola Indonesia, @serdadumerahputih_, memberikan sinyal adanya kapten tim yang akan hengkang di akhir musim.