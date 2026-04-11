Jadwal dan Link Live Streaming Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya! Pembuktian Magis Bernardo Tavares di Tengah Tekanan

JawaPos.com–Laga panas bakal tersaji saat Persija Jakarta menghadapi Persebaya Surabaya pada pekan ke-27 Super League 2025/2026. Duel ini bukan sekadar pertandingan biasa, melainkan ajang pembuktian strategi dan mental dua tim besar yang sedang berada dalam tekanan.

Pertandingan Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Sabtu (11/4) pukul 19.00 WIB. Laga ini bisa disaksikan secara langsung melalui Indosiar dan layanan live streaming Vidio.

Persija Jakarta kini berada dalam situasi yang tidak ideal dalam perburuan gelar juara. Macan Kemayoran gagal meraih kemenangan dalam tiga laga terakhir sehingga tertinggal sembilan poin dari Persib Bandung di puncak klasemen.

Tekanan jelas ada di kubu tuan rumah yang dituntut bangkit di depan publik sendiri. Bermain di Stadion Gelora Bung Karno menjadi momentum penting untuk mengembalikan kepercayaan diri tim.

Namun, Persija Jakarta harus menghadapi kenyataan pahit dengan absennya dua pilar di lini belakang. Jordi Amat dipastikan absen akibat kartu merah, sementara Thales Lira harus menepi karena akumulasi kartu kuning.

Kondisi ini memaksa pelatih Mauricio Souza memutar otak untuk mencari komposisi terbaik. Perubahan formasi dari 3-4-3 ke 4-3-3 menjadi opsi realistis demi menutup celah di sektor pertahanan.

Di sisi lain, Persebaya Surabaya juga datang tidak dengan kekuatan penuh. Sejumlah pemain penting seperti Ernando Ari, Bruno Moreira, dan Gustavo Fernandes masih berkutat dengan cedera.

Absennya nama-nama tersebut tentu memengaruhi keseimbangan tim, terutama di lini belakang dan serangan. Meski begitu, Green Force tetap memiliki kedalaman skuad yang cukup untuk memberikan perlawanan.