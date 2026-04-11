Persija vs Persebaya: Misi Bangkit Macan Kemayoran di Hadapan Jakmania

JawaPos.com–Pertandingan antara Persija Jakarta melawan Persebaya Surabaya pada pekan ke-27 BRI Super League 2025/26 dipastikan menyajikan tensi tinggi. Duel di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Sabtu (11/4) pukul 19.00 WIB ini menjadi momentum penting bagi tuan rumah untuk bangkit dari tren negatif.

Persija datang dengan catatan yang kurang memuaskan. Dalam tiga pertandingan terakhir, Macan Kemayoran belum sekalipun meraih kemenangan.

Mereka hanya mampu bermain imbang melawan Borneo FC dan Dewa United, sebelum harus menyerah tipis dari Bhayangkara Presisi Lampung FC. Hasil tersebut tentu menjadi tekanan tersendiri, terlebih mereka bermain di hadapan pendukung sendiri.

Pelatih Persija Mauricio Souza tak menampik kondisi timnya saat ini. Dia menyebut laga melawan Persebaya sebagai kesempatan untuk memperbaiki situasi sekaligus mengembalikan kepercayaan diri pemain.

Menurut dia, dukungan suporter akan menjadi faktor krusial dalam upaya tersebut. ”Kami sangat mengandalkan Jakmania. Mereka selalu memberi energi tambahan di setiap pertandingan,” ujar Mauricio Souza dikutip dari ileague.id.

Atmosfer GBK yang dipenuhi Jakmania diyakini bisa menjadi pembeda. Di tengah tekanan, kehadiran puluhan ribu suporter di tribun diharapkan mampu mendorong Persija tampil lebih agresif dan percaya diri sejak menit awal.

Mauricio juga menegaskan bahwa timnya memiliki tanggung jawab untuk memberikan penampilan terbaik. Dia menyadari, hasil buruk dalam tiga laga terakhir membuat posisi Persija di klasemen tidak ideal. Karena itu, fokus utama tim saat ini adalah meraih tiga poin dan mengakhiri tren negatif.

Di sisi lain, Persebaya datang dengan motivasi tinggi untuk mencuri poin di kandang lawan. Green Force dikenal memiliki mental tanding yang kuat, terutama saat menghadapi tekanan dari suporter tuan rumah.