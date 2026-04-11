Andre Rizal Hanafi
11 April 2026, 23.55 WIB

Persija vs Persebaya: Misi Bangkit Macan Kemayoran di Hadapan Jakmania

Aksi Riyan Ardiansyah saat membela Persebaya Surabaya menunjukkan performa impresif di sektor sayap. (Instagram @ardiansyahriyan17)

 

JawaPos.com–Pertandingan antara Persija Jakarta melawan Persebaya Surabaya pada pekan ke-27 BRI Super League 2025/26 dipastikan menyajikan tensi tinggi. Duel di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Sabtu (11/4) pukul 19.00 WIB ini menjadi momentum penting bagi tuan rumah untuk bangkit dari tren negatif.

Persija datang dengan catatan yang kurang memuaskan. Dalam tiga pertandingan terakhir, Macan Kemayoran belum sekalipun meraih kemenangan.

Mereka hanya mampu bermain imbang melawan Borneo FC dan Dewa United, sebelum harus menyerah tipis dari Bhayangkara Presisi Lampung FC. Hasil tersebut tentu menjadi tekanan tersendiri, terlebih mereka bermain di hadapan pendukung sendiri.

Pelatih Persija Mauricio Souza tak menampik kondisi timnya saat ini. Dia menyebut laga melawan Persebaya sebagai kesempatan untuk memperbaiki situasi sekaligus mengembalikan kepercayaan diri pemain.

Menurut dia, dukungan suporter akan menjadi faktor krusial dalam upaya tersebut. ”Kami sangat mengandalkan Jakmania. Mereka selalu memberi energi tambahan di setiap pertandingan,” ujar Mauricio Souza dikutip dari ileague.id.

Atmosfer GBK yang dipenuhi Jakmania diyakini bisa menjadi pembeda. Di tengah tekanan, kehadiran puluhan ribu suporter di tribun diharapkan mampu mendorong Persija tampil lebih agresif dan percaya diri sejak menit awal.

Mauricio juga menegaskan bahwa timnya memiliki tanggung jawab untuk memberikan penampilan terbaik. Dia menyadari, hasil buruk dalam tiga laga terakhir membuat posisi Persija di klasemen tidak ideal. Karena itu, fokus utama tim saat ini adalah meraih tiga poin dan mengakhiri tren negatif.

Di sisi lain, Persebaya datang dengan motivasi tinggi untuk mencuri poin di kandang lawan. Green Force dikenal memiliki mental tanding yang kuat, terutama saat menghadapi tekanan dari suporter tuan rumah.

Hal ini membuat pertandingan diprediksi berlangsung terbuka dan penuh duel menarik di setiap lini. Pertemuan ini bukan hanya soal taktik, tetapi juga soal mental.

Artikel Terkait
Jadwal dan Link Live Streaming Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya! Pembuktian Magis Bernardo Tavares di Tengah Tekanan - Image
Sepak Bola Indonesia

Jadwal dan Link Live Streaming Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya! Pembuktian Magis Bernardo Tavares di Tengah Tekanan

11 April 2026, 22.22 WIB

Prediksi Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya! Perjudian Duel Tim Pincang di Gelora Bung Karno - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya! Perjudian Duel Tim Pincang di Gelora Bung Karno

11 April 2026, 22.08 WIB

3 Sinyal Bruno Moreira Angkat Kaki dari Persebaya Surabaya! Terbaru Tak Dimainkan Lawan Persija Jakarta - Image
Sepak Bola Indonesia

3 Sinyal Bruno Moreira Angkat Kaki dari Persebaya Surabaya! Terbaru Tak Dimainkan Lawan Persija Jakarta

11 April 2026, 21.19 WIB

Terpopuler

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total - Image
1

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

2

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

3

Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara

4

Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang

5

Prabowo Putuskan Biaya Haji Turun Rp 2 Juta di Tengah Kenaikan Harga Avtur Global

6

Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru

7

Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven

8

Donald Trump Tegaskan Pasukan Amerika Serikat Tetap di Sekitar Iran dan Siap Lakukan Penaklukan Berikutnya

9

Prediksi Persita vs Arema FC: Laga Panas BRI Super League, Singo Edan Incar Curi Poin

10

Sederet 15 Kuliner Steak di Surabaya Paling Enak dengan Saus Lezat yang Wajib Dicoba Pecinta Daging

