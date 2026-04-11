Jelang Laga Perpisahan Stadion, Persiku Kudus Optimistis Tumbangkan PSIS Semarang

Persiku Kudus menghadapi PSIS Semarang pada pekan ke-24 Pegadaian Championship 2025/26. (Istimewa)
JawaPos.com–Persiku Kudus tengah berada dalam momentum positif jelang menghadapi PSIS Semarang pada pekan ke-24 Pegadaian Championship 2025/26. Laga ini akan digelar di Stadion Wergu Wetan, Kudus, Sabtu (11/4) pukul 15.30 WIB.
Tim berjuluk Macan Muria itu punya bekal kuat untuk menatap pertandingan. Dari dua pertemuan sebelumnya musim ini, Persiku tampil dominan dengan mencatat kemenangan telak.
Mereka menang 4-0 saat bermain di Semarang dan kembali unggul 3-0 ketika menjamu PSIS di Kudus. Catatan tersebut jelas mendongkrak rasa percaya diri tim. Terlebih, performa Persiku dalam beberapa laga terakhir juga menunjukkan tren positif.
Dalam sembilan pertandingan terakhir, mereka mampu meraih lima kemenangan, tiga hasil imbang, dan hanya sekali kalah. Jika dihitung, Persiku berhasil mengoleksi 18 poin dari sembilan laga tersebut.
Capaian ini menjadi peningkatan signifikan dibandingkan awal musim, di mana mereka hanya mengumpulkan delapan poin dari 14 pertandingan. Pelatih Persiku Bambang Pujo Sumantri menegaskan, timnya sudah siap menghadapi laga penting ini. Pertandingan melawan PSIS menjadi salah satu duel yang paling dinanti.
”Pertandingan ini sudah kami persiapkan dengan baik. Ini laga yang ditunggu-tunggu,” ujar Bambang Pujo Sumantri dikutip dari ileague.id.
Selain memburu kemenangan, laga ini juga memiliki makna emosional. Stadion Wergu Wetan akan direnovasi setelah pertandingan ini, sehingga duel kontra PSIS menjadi momen perpisahan bagi Persiku di kandang mereka.
Meski unggul dalam rekor pertemuan musim ini, Bambang Pujo tetap mengingatkan anak asuhnya untuk tidak lengah. PSIS telah melakukan banyak pembenahan dan berpotensi memberikan perlawanan berbeda.
”Di putaran ketiga ini, semua tim sudah berubah. Kami tetap harus waspada dan fokus untuk meraih tiga poin,” tegas Bambang Pujo Sumantri.
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara
Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang
Prabowo Putuskan Biaya Haji Turun Rp 2 Juta di Tengah Kenaikan Harga Avtur Global
Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru
Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven
Donald Trump Tegaskan Pasukan Amerika Serikat Tetap di Sekitar Iran dan Siap Lakukan Penaklukan Berikutnya
Prediksi Persita vs Arema FC: Laga Panas BRI Super League, Singo Edan Incar Curi Poin
Sederet 15 Kuliner Steak di Surabaya Paling Enak dengan Saus Lezat yang Wajib Dicoba Pecinta Daging