Jelang Laga Perpisahan Stadion, Persiku Kudus Optimistis Tumbangkan PSIS Semarang

JawaPos.com–Persiku Kudus tengah berada dalam momentum positif jelang menghadapi PSIS Semarang pada pekan ke-24 Pegadaian Championship 2025/26. Laga ini akan digelar di Stadion Wergu Wetan, Kudus, Sabtu (11/4) pukul 15.30 WIB.

Tim berjuluk Macan Muria itu punya bekal kuat untuk menatap pertandingan. Dari dua pertemuan sebelumnya musim ini, Persiku tampil dominan dengan mencatat kemenangan telak.

Mereka menang 4-0 saat bermain di Semarang dan kembali unggul 3-0 ketika menjamu PSIS di Kudus. Catatan tersebut jelas mendongkrak rasa percaya diri tim. Terlebih, performa Persiku dalam beberapa laga terakhir juga menunjukkan tren positif.

Dalam sembilan pertandingan terakhir, mereka mampu meraih lima kemenangan, tiga hasil imbang, dan hanya sekali kalah. Jika dihitung, Persiku berhasil mengoleksi 18 poin dari sembilan laga tersebut.

Capaian ini menjadi peningkatan signifikan dibandingkan awal musim, di mana mereka hanya mengumpulkan delapan poin dari 14 pertandingan. Pelatih Persiku Bambang Pujo Sumantri menegaskan, timnya sudah siap menghadapi laga penting ini. Pertandingan melawan PSIS menjadi salah satu duel yang paling dinanti.

”Pertandingan ini sudah kami persiapkan dengan baik. Ini laga yang ditunggu-tunggu,” ujar Bambang Pujo Sumantri dikutip dari ileague.id.

Selain memburu kemenangan, laga ini juga memiliki makna emosional. Stadion Wergu Wetan akan direnovasi setelah pertandingan ini, sehingga duel kontra PSIS menjadi momen perpisahan bagi Persiku di kandang mereka.

Meski unggul dalam rekor pertemuan musim ini, Bambang Pujo tetap mengingatkan anak asuhnya untuk tidak lengah. PSIS telah melakukan banyak pembenahan dan berpotensi memberikan perlawanan berbeda.