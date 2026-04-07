Jelang Lawan PSIS, Rahmad Darmawan Minta Persipura Tampil Maksimal di Jayapura

Pemain Persipura Jayapura saat melakukan ungkapan rasa syukur kemenangan di Championship. (Dok Persipura)
JawaPos.com - Pelatih Rahmad Darmawan menegaskan komitmennya untuk menjaga peluang Persipura Jayapura dalam perebutan tiket promosi ke Super League musim depan.
Di tengah persaingan yang semakin ketat, ia memilih untuk tidak memikirkan hasil tim lain dan lebih fokus pada performa timnya sendiri.
Saat ini, Persipura masih bersaing ketat dengan PSS Sleman, Barito Putera, dan Kendal Tornado FC dalam perebutan posisi puncak grup. Posisi juara menjadi jalur utama menuju promosi, sementara peringkat kedua masih membuka peluang melalui babak play-off.
Rahmad Darmawan atau yang akrab disapa RD menilai semua tim masih memiliki kesempatan yang sama.
Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya fokus penuh pada empat pertandingan tersisa yang akan sangat menentukan nasib tim berjuluk Mutiara Hitam tersebut.
“Saya pikir semuanya masih punya peluang. Kami tidak ingin melihat tim lain, fokus kami adalah pada tim sendiri,” ujar RD dikutip dari ileague.id.
Baca Juga:Persipura Tak Mau Terpeleset di Batakan, Rahmad Darmawan Waspadai Ancaman Persiba Balikpapan
Dari empat laga tersisa, dua pertandingan kandang menjadi perhatian utama. Persipura dijadwalkan menjamu Persela Lamongan di Stadion Lukas Enembe pada 11 April 2026. Setelah itu, mereka kembali bermain di kandang menghadapi PSIS Semarang pada 18 April 2026.
Menurut RD, dua laga kandang tersebut sangat krusial karena bisa menjadi momentum untuk mengamankan poin maksimal.
Ia berharap para pemain bisa tampil fokus dan tidak menyia-nyiakan kesempatan bermain di depan pendukung sendiri.
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023
Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru
Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang
Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026
Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven