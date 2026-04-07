Jelang Lawan PSIS, Rahmad Darmawan Minta Persipura Tampil Maksimal di Jayapura

JawaPos.com - Pelatih Rahmad Darmawan menegaskan komitmennya untuk menjaga peluang Persipura Jayapura dalam perebutan tiket promosi ke Super League musim depan.

Di tengah persaingan yang semakin ketat, ia memilih untuk tidak memikirkan hasil tim lain dan lebih fokus pada performa timnya sendiri.

Saat ini, Persipura masih bersaing ketat dengan PSS Sleman, Barito Putera, dan Kendal Tornado FC dalam perebutan posisi puncak grup. Posisi juara menjadi jalur utama menuju promosi, sementara peringkat kedua masih membuka peluang melalui babak play-off.

Rahmad Darmawan atau yang akrab disapa RD menilai semua tim masih memiliki kesempatan yang sama.

Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya fokus penuh pada empat pertandingan tersisa yang akan sangat menentukan nasib tim berjuluk Mutiara Hitam tersebut.

“Saya pikir semuanya masih punya peluang. Kami tidak ingin melihat tim lain, fokus kami adalah pada tim sendiri,” ujar RD dikutip dari ileague.id.

Dari empat laga tersisa, dua pertandingan kandang menjadi perhatian utama. Persipura dijadwalkan menjamu Persela Lamongan di Stadion Lukas Enembe pada 11 April 2026. Setelah itu, mereka kembali bermain di kandang menghadapi PSIS Semarang pada 18 April 2026.

Menurut RD, dua laga kandang tersebut sangat krusial karena bisa menjadi momentum untuk mengamankan poin maksimal.