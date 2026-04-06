Andre Rizal Hanafi
07 April 2026, 05.51 WIB

PSIS Semarang Makin Terpuruk, Dekati Zona Degradasi Usai Dibungkam Barito Putera di Kandang Sendiri

Aksi pemain PSIS, Esteban Viscarra (kiri) dalam laga melawan Barito Putera di Semarang. (Dok. PSIS)

JawaPos.com - PSIS Semarang makin terpuruk. Pasalnya, Mahesa Jenar dipaksa menyerah oleh tamunya Barito Putera pada pekan ke-23 Championship 2025/26 di Stadion Jatidiri, Semarang, Minggu (5/4). PSIS tak berdaya dan dibungkam 0-1.

Satu-satunya gol dalam pertandingan ini dicetak oleh Bayu Pradana pada menit ke-24. Gelandang senior Barito Putera tersebut memanfaatkan blunder lini belakang PSIS dengan melepaskan tendangan keras yang tak mampu dibendung penjaga gawang.

Kekalahan ini membuat PSIS berada di peringkat ke-8 dari 10 tim di Grup Timur. Jarak dengan Persiba Balikpapan di bawahnya hanya terpaut dua poin, sementara posisi juru kunci masih ditempati Persipal FC dengan tujuh poin.

Pelatih PSIS, Andri Ramawi, mengaku kecewa dengan hasil tersebut, terutama karena timnya gagal meraih poin di kandang sendiri. Pihaknya menilai para pemain sebenarnya sudah berjuang maksimal, namun hasil akhir belum berpihak.

“Terima kasih atas perjuangan semua pemain. Kita kecewa karena tidak bisa menang di kandang. Ini jadi tanggung jawab saya, dan kami akan berusaha memperbaiki di laga berikutnya,” beber Andri dikutip dari ileague.id.

Menurutnya, setelah tertinggal di babak pertama, tim pelatih sudah mencoba melakukan sejumlah perubahan strategi dengan memasukkan pemain yang lebih ofensif. Namun, berbagai peluang yang tercipta belum mampu dikonversi menjadi gol.

“Kita sudah mencoba beberapa opsi permainan dan menambah daya serang. Tapi peluang yang ada belum bisa dimaksimalkan,” tambahnya.

Andri juga mengakui solidnya pertahanan Barito Putera yang membuat timnya kesulitan mencetak gol sepanjang pertandingan. Dengan empat laga tersisa di putaran ketiga, PSIS kini berada dalam tekanan.

Andri menegaskan bahwa setiap pertandingan ke depan akan sangat krusial untuk menentukan nasib tim. “Semua laga sisa adalah final. Posisi kita belum aman. Kalau terpeleset, Persiba bisa memanfaatkan. Target kami jelas, bertahan tanpa harus melalui playoff,” tutupnya.

Artikel Terkait
Bongkar 3 Fakta Hasil Imbang Persik Kediri Kontra Persijap Jepara, Clean Sheet Tapi Tak Pernah Menang - Image
Sepak Bola Indonesia

Bongkar 3 Fakta Hasil Imbang Persik Kediri Kontra Persijap Jepara, Clean Sheet Tapi Tak Pernah Menang

07 April 2026, 03.28 WIB

PSS Sleman Kejar Target 9 Poin, Laga Lawan Barito Putera Jadi Penentu - Image
Sepak Bola Indonesia

PSS Sleman Kejar Target 9 Poin, Laga Lawan Barito Putera Jadi Penentu

08 April 2026, 04.00 WIB

Kim Jeffrey Kurniawan: PSS Sleman Siap Tempur di Kandang Barito Putera - Image
Sepak Bola Indonesia

Kim Jeffrey Kurniawan: PSS Sleman Siap Tempur di Kandang Barito Putera

08 April 2026, 03.51 WIB

Terpopuler

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja - Image
1

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

2

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

3

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

4

BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023

5

Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru

6

Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang

7

Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara

8

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

9

Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026

10

Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven

