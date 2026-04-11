Muhammad Imaduddin Suria Saputra
11 April 2026, 20.04 WIB

Prediksi Starting XI Persija vs Persebaya di Big Match Super League Hari Ini

Prediksi starting XI Persija dan Persebaya yang menyuguhkan big match Super League malam ini. (kolase persija.id dan persebaya.id)

JawaPos.com - Persija Jakarta bersiap menjamu tamu agung dari Jawa Timur, Persebaya Surabaya, pada pekan 27 Super League, Sabtu (11/4) di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. 

Duel klasik antara dua tim besar Indonesia tentu akan menyita banyak perhatian pencinta sepak bola Tanah Air. Permainan penuh intensitas dan seru menjadi harapan banyak warganet di laga malam ini. Hal itu dapat tercipta melalui 11 pemain pertama yang diturunkan masing-masing tim baik Persija Jakarta maupun Persebaya Surabaya.

Berikut prediksi starting XI Persija dan Persebaya

Persija Jakarta

Kekalahan 3-2 atas Bhayangkara FC membuat perubahan pemain tentu akan dilakukan pelatih Mauricio Souza di line-up Persija. Pemain timnas Indonesia, Jordi Amat, dipastikan absen karena menerima kartu merah pada laga sebelumnya. Posisinya di gelandang bertahan kemungkinan besar akan ditempati Van Basty Souza.

Pada lini belakang Persija, Thales Lira, dikabarkan akan absen. Maka itu, duet Paulo Ricardo dan Rizky Ridho akan ditopang Dony Tri di fullback kiri, serta Bruno Tubarao di kanan. Mereka diprediksi akan bermain sedari awal laga.

Prediksi susunan pemain Persija

Kiper: Andritany Ardhyasa

Bek: Bruno Tubarao, Paulo Ricardo, Rizky Ridho, Dony Tri

Tengah: Van Basty Souza, Fabio Calonego, Allano Lima

Depan: Gustavo Almeida, Emaxwell Souza, Allaeddine

Persebaya Surabaya

Persebaya diprediksi akan tampil tanpa sang kapten, Bruno Moreira. Sebagai pengganti pemain asal Brasil tersebut, pelatih Bernardo Tavares dapat memainkan Riyan atau Malik Risaldi.

Di lini belakang, kuartet terbaik saat ini, yakni Catur Pamungkas, Leo Lelis, Risto Mitrevski, dan Jefferson diperkirakan akan bermain dari menit awal.

Editor: Edi Yulianto
Artikel Terkait
Super League Pekan 27: Persebaya Punya Rekor Bagus saat Hadapi Persija - Image
Sepak Bola Indonesia

Super League Pekan 27: Persebaya Punya Rekor Bagus saat Hadapi Persija

11 April 2026, 19.15 WIB

Profil Mendiang Sultan Harhara! Tembok Kokoh Persija Jakarta dan Timnas Indonesia Era 70-an yang Kini Tinggalkan Duka Mendalam - Image
Sepak Bola Indonesia

Profil Mendiang Sultan Harhara! Tembok Kokoh Persija Jakarta dan Timnas Indonesia Era 70-an yang Kini Tinggalkan Duka Mendalam

11 April 2026, 19.13 WIB

Persebaya dan Persija Pincang, Francisco Rivera Anggap Laga Ini Sebagai Pembuktian Pemain Pelapis - Image
Sepak Bola Indonesia

Persebaya dan Persija Pincang, Francisco Rivera Anggap Laga Ini Sebagai Pembuktian Pemain Pelapis

11 April 2026, 19.08 WIB

Terpopuler

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total - Image
1

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

2

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

3

Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara

4

Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang

5

Prabowo Putuskan Biaya Haji Turun Rp 2 Juta di Tengah Kenaikan Harga Avtur Global

6

Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru

7

Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven

8

Donald Trump Tegaskan Pasukan Amerika Serikat Tetap di Sekitar Iran dan Siap Lakukan Penaklukan Berikutnya

9

Prediksi Persita vs Arema FC: Laga Panas BRI Super League, Singo Edan Incar Curi Poin

10

Sederet 15 Kuliner Steak di Surabaya Paling Enak dengan Saus Lezat yang Wajib Dicoba Pecinta Daging

