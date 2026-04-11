Prediksi Starting XI Persija vs Persebaya di Big Match Super League Hari Ini

JawaPos.com - Persija Jakarta bersiap menjamu tamu agung dari Jawa Timur, Persebaya Surabaya, pada pekan 27 Super League, Sabtu (11/4) di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

Duel klasik antara dua tim besar Indonesia tentu akan menyita banyak perhatian pencinta sepak bola Tanah Air. Permainan penuh intensitas dan seru menjadi harapan banyak warganet di laga malam ini. Hal itu dapat tercipta melalui 11 pemain pertama yang diturunkan masing-masing tim baik Persija Jakarta maupun Persebaya Surabaya.

Berikut prediksi starting XI Persija dan Persebaya

Persija Jakarta Kekalahan 3-2 atas Bhayangkara FC membuat perubahan pemain tentu akan dilakukan pelatih Mauricio Souza di line-up Persija. Pemain timnas Indonesia, Jordi Amat, dipastikan absen karena menerima kartu merah pada laga sebelumnya. Posisinya di gelandang bertahan kemungkinan besar akan ditempati Van Basty Souza.

Pada lini belakang Persija, Thales Lira, dikabarkan akan absen. Maka itu, duet Paulo Ricardo dan Rizky Ridho akan ditopang Dony Tri di fullback kiri, serta Bruno Tubarao di kanan. Mereka diprediksi akan bermain sedari awal laga.

Prediksi susunan pemain Persija

Kiper: Andritany Ardhyasa

Bek: Bruno Tubarao, Paulo Ricardo, Rizky Ridho, Dony Tri

Tengah: Van Basty Souza, Fabio Calonego, Allano Lima

Depan: Gustavo Almeida, Emaxwell Souza, Allaeddine

Persebaya Surabaya Persebaya diprediksi akan tampil tanpa sang kapten, Bruno Moreira. Sebagai pengganti pemain asal Brasil tersebut, pelatih Bernardo Tavares dapat memainkan Riyan atau Malik Risaldi.