Super League Pekan 27: Persebaya Punya Rekor Bagus saat Hadapi Persija

JawaPos.com–Persija Jakarta dan Persebaya Surabaya akan saling bentrok pada pekan 27 BRI Super League, Sabtu (11/4) di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Meski tuan rumah lebih unggul di musim ini, namun rekor pertemuan berpihak pada sang tamu.

Persija dan Persebaya merupakan dua tim besar yang sangat sering bertemu di kasta teratas sepak bola Indonesia, super league. Pada musim 2025/2026, Macan Kemayoran memiliki performa lebih apik dibandingkan The Green Force.

Rizky Ridho dan rekan saat ini berada di posisi tiga klasemen dengan 52 poin dan masih bersaing dalam perburuan gelar juara super league. Pertemuan pertama Persija vs Persebaya musim ini di Surabaya juga mampu dimenangkan Persija dengan skor meyakinkan, 1-3.

Sementara itu, Persebaya sudah mengganti pelatih kepala yang menangani tim awal musim. Eduardo Perez yang dinilai gagal memenuhi ekspektasi, kemudian diganti Bernardo Tavares yang memiliki track record menjadi juara Liga 1 2023 bersama PSM Makassar.

Meski demikian, dilansir dari Transfermarkt, dalam 13 pertemuan terakhir kedua tim, Persebaya masih unggul dalam jumlah kemenangan sebanyak 4 laga berbanding 3 milik Persija. The Green Force juga mampu mencetak 17 gol, dua gol lebih banyak dibanding milik Persija.

Namun jika dipersempit dalam lima pertemuan terakhir, Persija Jakarta justru lebih unggul dengan dua kemenangan, sementara hanya satu milik Persebaya.

Persaingan ketat antara dua tim sejak era perserikatan ini menunjukkan betapa besarnya sejarah Persija dan Persebaya dalam percaturan sepak bola Tanah Air.