Persebaya dan Persija Pincang, Francisco Rivera Anggap Laga Ini Sebagai Pembuktian Pemain Pelapis

JawaPos.com - Duel panas dua tim legendaris Tanah Air akan tersaji Sabtu (11/4) malam ini antara Persija Jakarta menghadapi Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Karno. Sayangnya, kedua tim akan tampil pincang karena banyak pemain yang cedera maupun absen.

Dari kubu Persija, Jordi Amat harus absen setelah menerima kartu merah pada laga melawan Bhayangkara Presisi Lampung FC pekan lalu. Sedangkan bek lainnya, yaitu Thales Lira tidak bisa tampil karena menjalani akumulasi kartu kuning.

Sedangkan dari kubu Persebaya, Ernando Ari, Bruno Moreira, dan Gustavo Fernandes dipastikan absen karena masih mengalami cedera. Meski begitu, laga klasik ini diyakini tetap akan berlangsung ketat dan menarik.

“Persija memiliki banyak pemain berkualitas. Absennya beberapa pemain mereka tidak akan terlalu memengaruhi kekuatan tim. Di sisi lain, kami juga memiliki beberapa pemain yang absen. Jadi saya pikir ini akan menjadi pertandingan yang bagus,” ujar pemain Persebaya, Francisco Rivera seperti dikutip dari laman resmi klub.

Gelandang asal Meksiko itu menambahkan laga ini bisa menjadi kesempatan juga bagi para pemain yang lebih sering duduk di bangku cadangan untuk menunjukkan kualitas terbaik mereka. Hal inilah yang akan membuat big match tersebut berlangsung menarik.

“Siapa pun yang bermain tidak menjadi masalah. Yang terpenting adalah bagaimana kami bisa berjuang bersama untuk membawa pulang tiga poin,” tegas pemain berusia 31 tahun tersebut.

Baca Juga:Paulo Ricardo Pastikan Persija Jakarta Siap Tempur Lawan Persebaya Surabaya Meski Diterpa Badai Cedera

Rivera tidak menampik bahwa laga tandang di Stadion GBK ini akan kurang bersahabat bagi Green Force karena atmosfir dukungan akan lebih banyak berpihak kepada Macan Kemayoran. Meski begitu, ia yakin atmosfer yang bikin merinding ini malah bisa menjadi motivasi tambahan bagi timnya.

“Atmosfer di Stadion GBK tidak menjadi hambatan bagi kami. Justru itu menjadi motivasi tambahan. Setiap pemain tentu bermimpi bisa bermain di stadion yang penuh dengan dukungan suporter dan atmosfer pertandingan yang luar biasa,” ungkapnya lagi.