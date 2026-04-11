Persebaya dan Persija Pincang, Francisco Rivera Anggap Laga Ini Sebagai Pembuktian Pemain Pelapis

Pemain Persebaya, Francisco Rivera, menjalani sesi latihan sebelum menghadapi Persija. (Dok. Persebaya)
JawaPos.com - Duel panas dua tim legendaris Tanah Air akan tersaji Sabtu (11/4) malam ini antara Persija Jakarta menghadapi Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Karno. Sayangnya, kedua tim akan tampil pincang karena banyak pemain yang cedera maupun absen.
Dari kubu Persija, Jordi Amat harus absen setelah menerima kartu merah pada laga melawan Bhayangkara Presisi Lampung FC pekan lalu. Sedangkan bek lainnya, yaitu Thales Lira tidak bisa tampil karena menjalani akumulasi kartu kuning.
Sedangkan dari kubu Persebaya, Ernando Ari, Bruno Moreira, dan Gustavo Fernandes dipastikan absen karena masih mengalami cedera. Meski begitu, laga klasik ini diyakini tetap akan berlangsung ketat dan menarik.
Baca Juga:Jeritan Hati Bonek! Kabar Cedera hingga Rumor Perpisahan Bruno Moreira Guncang Persebaya Surabaya
“Persija memiliki banyak pemain berkualitas. Absennya beberapa pemain mereka tidak akan terlalu memengaruhi kekuatan tim. Di sisi lain, kami juga memiliki beberapa pemain yang absen. Jadi saya pikir ini akan menjadi pertandingan yang bagus,” ujar pemain Persebaya, Francisco Rivera seperti dikutip dari laman resmi klub.
Gelandang asal Meksiko itu menambahkan laga ini bisa menjadi kesempatan juga bagi para pemain yang lebih sering duduk di bangku cadangan untuk menunjukkan kualitas terbaik mereka. Hal inilah yang akan membuat big match tersebut berlangsung menarik.
“Siapa pun yang bermain tidak menjadi masalah. Yang terpenting adalah bagaimana kami bisa berjuang bersama untuk membawa pulang tiga poin,” tegas pemain berusia 31 tahun tersebut.
Baca Juga:Paulo Ricardo Pastikan Persija Jakarta Siap Tempur Lawan Persebaya Surabaya Meski Diterpa Badai Cedera
Rivera tidak menampik bahwa laga tandang di Stadion GBK ini akan kurang bersahabat bagi Green Force karena atmosfir dukungan akan lebih banyak berpihak kepada Macan Kemayoran. Meski begitu, ia yakin atmosfer yang bikin merinding ini malah bisa menjadi motivasi tambahan bagi timnya.
“Atmosfer di Stadion GBK tidak menjadi hambatan bagi kami. Justru itu menjadi motivasi tambahan. Setiap pemain tentu bermimpi bisa bermain di stadion yang penuh dengan dukungan suporter dan atmosfer pertandingan yang luar biasa,” ungkapnya lagi.
Laga berat penuh tekanan dari Persija ini akan coba diredam olehnya dan seluruh rekan setim dengan menerapkan rencana dan game plan yang akan diterapkan oleh pelatih Bernardo Tavares, karena tim pelatih Green Force juga sudah menganalisis bagaimana kelebihan dan kekurangan Persija.
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara
Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang
Prabowo Putuskan Biaya Haji Turun Rp 2 Juta di Tengah Kenaikan Harga Avtur Global
Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru
Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven
Donald Trump Tegaskan Pasukan Amerika Serikat Tetap di Sekitar Iran dan Siap Lakukan Penaklukan Berikutnya
Prediksi Persita vs Arema FC: Laga Panas BRI Super League, Singo Edan Incar Curi Poin
Sederet 15 Kuliner Steak di Surabaya Paling Enak dengan Saus Lezat yang Wajib Dicoba Pecinta Daging