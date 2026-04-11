Ardha Ihsan Asy'Ari
11 April 2026, 19.08 WIB

Persebaya dan Persija Pincang, Francisco Rivera Anggap Laga Ini Sebagai Pembuktian Pemain Pelapis

Pemain Persebaya, Francisco Rivera, menjalani sesi latihan sebelum menghadapi Persija. (Dok. Persebaya) - Image

Pemain Persebaya, Francisco Rivera, menjalani sesi latihan sebelum menghadapi Persija. (Dok. Persebaya)

JawaPos.com - Duel panas dua tim legendaris Tanah Air akan tersaji Sabtu (11/4) malam ini antara Persija Jakarta menghadapi Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Karno. Sayangnya, kedua tim akan tampil pincang karena banyak pemain yang cedera maupun absen.

Dari kubu Persija, Jordi Amat harus absen setelah menerima kartu merah pada laga melawan Bhayangkara Presisi Lampung FC pekan lalu. Sedangkan bek lainnya, yaitu Thales Lira tidak bisa tampil karena menjalani akumulasi kartu kuning.

Sedangkan dari kubu Persebaya, Ernando Ari, Bruno Moreira, dan Gustavo Fernandes dipastikan absen karena masih mengalami cedera. Meski begitu, laga klasik ini diyakini tetap akan berlangsung ketat dan menarik.

“Persija memiliki banyak pemain berkualitas. Absennya beberapa pemain mereka tidak akan terlalu memengaruhi kekuatan tim. Di sisi lain, kami juga memiliki beberapa pemain yang absen. Jadi saya pikir ini akan menjadi pertandingan yang bagus,” ujar pemain Persebaya, Francisco Rivera seperti dikutip dari laman resmi klub.

Gelandang asal Meksiko itu menambahkan laga ini bisa menjadi kesempatan juga bagi para pemain yang lebih sering duduk di bangku cadangan untuk menunjukkan kualitas terbaik mereka. Hal inilah yang akan membuat big match tersebut berlangsung menarik.

“Siapa pun yang bermain tidak menjadi masalah. Yang terpenting adalah bagaimana kami bisa berjuang bersama untuk membawa pulang tiga poin,” tegas pemain berusia 31 tahun tersebut.

Rivera tidak menampik bahwa laga tandang di Stadion GBK ini akan kurang bersahabat bagi Green Force karena atmosfir dukungan akan lebih banyak berpihak kepada Macan Kemayoran. Meski begitu, ia yakin atmosfer yang bikin merinding ini malah bisa menjadi motivasi tambahan bagi timnya.

“Atmosfer di Stadion GBK tidak menjadi hambatan bagi kami. Justru itu menjadi motivasi tambahan. Setiap pemain tentu bermimpi bisa bermain di stadion yang penuh dengan dukungan suporter dan atmosfer pertandingan yang luar biasa,” ungkapnya lagi.

Laga berat penuh tekanan dari Persija ini akan coba diredam olehnya dan seluruh rekan setim dengan menerapkan rencana dan game plan yang akan diterapkan oleh pelatih Bernardo Tavares, karena tim pelatih Green Force juga sudah menganalisis bagaimana kelebihan dan kekurangan Persija.

Artikel Terkait
Jeritan Hati Bonek! Kabar Cedera hingga Rumor Perpisahan Bruno Moreira Guncang Persebaya Surabaya - Image
Sepak Bola Indonesia

Jeritan Hati Bonek! Kabar Cedera hingga Rumor Perpisahan Bruno Moreira Guncang Persebaya Surabaya

11 April 2026, 16.01 WIB

Paulo Ricardo Pastikan Persija Jakarta Siap Tempur Lawan Persebaya Surabaya Meski Diterpa Badai Cedera - Image
Sepak Bola Indonesia

Paulo Ricardo Pastikan Persija Jakarta Siap Tempur Lawan Persebaya Surabaya Meski Diterpa Badai Cedera

11 April 2026, 15.46 WIB

Tiga Laga Tanpa Kemenangan, Persija Jakarta Siap Bangkit Saat Hadapi Persebaya Surabaya - Image
Sepak Bola Indonesia

Tiga Laga Tanpa Kemenangan, Persija Jakarta Siap Bangkit Saat Hadapi Persebaya Surabaya

11 April 2026, 15.36 WIB

Terpopuler

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total - Image
1

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

2

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

3

Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara

4

Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang

5

Prabowo Putuskan Biaya Haji Turun Rp 2 Juta di Tengah Kenaikan Harga Avtur Global

6

Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru

7

Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven

8

Donald Trump Tegaskan Pasukan Amerika Serikat Tetap di Sekitar Iran dan Siap Lakukan Penaklukan Berikutnya

9

Prediksi Persita vs Arema FC: Laga Panas BRI Super League, Singo Edan Incar Curi Poin

10

Sederet 15 Kuliner Steak di Surabaya Paling Enak dengan Saus Lezat yang Wajib Dicoba Pecinta Daging

