Jeritan Hati Bonek! Kabar Cedera hingga Rumor Perpisahan Bruno Moreira Guncang Persebaya Surabaya

Bruno Moreira akui skuad Persebaya Surabaya tertekan jelang menjamu PSM Makassar. (Persebaya)
JawaPos.com — Kabar tak sedap menghampiri Persebaya Surabaya jelang laga panas kontra Persija Jakarta. Sosok kapten Bruno Moreira tiba-tiba jadi sorotan setelah dikabarkan mengalami cedera saat sesi latihan.
Beberapa Bonek langsung bereaksi cepat begitu mendengar kabar tersebut. Apalagi, Bruno Moreira diketahui absen saat Green Force menghadapi Persita Tangerang pada Sabtu (4/4/2026).
Kabar cedera itu diperkuat pernyataan dari pelatih Bernardo Tavares. Dalam sesi latihan, ia mengonfirmasi kondisi Bruno yang belum memungkinkan tampil, dan masih menunggu pemeriksaan lanjutan dari tim dokter.
“Dikonfirmasi langsung oleh Coach Bernardo Tavares saat sesi latihan Persebaya kemarin, Bruno Moreira mengalami cedera yang membuat ia absen pada pertandingan melawan Persita. Untuk laga melawan Persija, kondisi para pemain yang cedera masih menunggu konfirmasi dari tim dokter,” tulis akun fanbase @onlinepersebaya.
Situasi ini langsung memicu kekhawatiran mendalam di kalangan Bonek. Mereka merasa mengalami dejavu dengan kejadian yang sebelumnya menimpa Dejan Tumbas.
Kala itu, Dejan Tumbas juga dikabarkan cedera sebelum akhirnya benar-benar hengkang dari Persebaya Surabaya. Pola serupa kini membuat Bonek mulai berspekulasi liar tentang masa depan Bruno Moreira.
“Tanda tanda keluar dari Persebaya,” ujar salah satu Bonek. Komentar lain menambahkan, “Dejan tumbas kemarin sebelum out dikatakan cedera..”.
Keresahan semakin meluas di media sosial. Banyak Bonek yang mulai mengaitkan cedera sebagai “kode halus” sebelum pemain benar-benar meninggalkan klub.
“A paruh musim wingi yo podo lo, wes gak heran Dejan tumbas katanya cedera eh ke Oslo,” tulis komentar lainnya. Nada pesimistis juga muncul dengan anggapan ini bisa menjadi musim terakhir Bruno.
