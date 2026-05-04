Statistik yang Bikin Francisco Rivera Pantas Sebagai Kapten Persebaya Surabaya Gantikan Bruno Moreira

JawaPos.com - Persebaya Surabaya sangat beruntung memiliki pemain seperti Francisco Rivera. Bonek maupun Bonita pun mengharapkan Rivera sebagai kapten Green Force selanjutnya.

Keinginan itu sangat beralasan, apalagi melihat performa pemain asal Meksiko itu yang makin mentereng di setiap musimnya. Bahkan, musim ini saja, pemain berusia 31 tahun itu telah menghasilkan dobel digit gol bersama Green Force.

Paling hebatnya lagi, mantan gelandang Madura United itu menghasilkan lima gol dan satu assist dari tiga pertandingan terakhir.

Karena itu, jangan heran apabila Bonek maupun Bonita menginginkan Rivera sebagai kapten Persebaya. Bahkan, mereka meminta Rivera bisa menggantikan posisi Bruno Moreira yang sejauh ini masih diplot sebagai el capitan Persebaya.

"Mending rivera ae kapten e daripada bruno,soale bruno iku emosian nek rivera lak kalem wonge," ujar @fan***

"New cap10," tulis @pra***

"2 musim kedepan jare rivera target e kudu juara," ungkap @and***

Terlepas dari siapa pun kaptennya, Persebaya kini terus berupaya keras mendapatkan posisi terbaik hingga akhir musim ini.