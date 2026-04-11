Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
11 April 2026, 15.22 WIB

Hector Souto Bongkar Titik Lemah Thailand! Momen Bersejarah Timnas Futsal Indonesia Rebut Mahkota ASEAN Kian Dekat

Skuad Timnas Futsal Indonesia berlatih intens jelang laga final ASEAN Futsal Championship 2026 melawan Thailand. (FFI)

JawaPos.com — Tim Nasional Futsal Indonesia bersiap menghadapi laga paling bergengsi dengan menantang tuan rumah Thailand dalam final ASEAN Futsal Championship 2026. Pertandingan penentuan gelar juara ini dijadwalkan berlangsung Minggu, 12 April 2026, di Nonthaburi Hall, Bangkok.

Atmosfer panas sudah terasa bahkan sebelum peluit kick-off dibunyikan di arena pertandingan. Laga ini bukan sekadar final, melainkan ujian mental dan kualitas sesungguhnya bagi skuad Garuda di panggung Asia Tenggara.

Langkah Indonesia menuju partai puncak dipastikan setelah kemenangan dramatis 3-2 atas Vietnam. Hasil tersebut menjadi bukti nyata perkembangan tim asuhan Héctor Souto yang semakin matang dari laga ke laga.

Permainan disiplin yang ditunjukkan para pemain menjadi sorotan utama sepanjang turnamen berlangsung. Selain itu, efektivitas serangan balik menjadi senjata mematikan yang mampu membongkar pertahanan lawan.

Namun, tantangan di final jelas berbeda dibandingkan pertandingan sebelumnya. Thailand datang dengan status tuan rumah sekaligus tim paling dominan dalam sejarah kompetisi ini.

Skuad Gajah Perang diperkuat oleh enam pemain inti yang pernah tampil hingga babak 16 besar Piala Dunia futsal terakhir. Pengalaman tersebut menjadi modal besar yang membuat Thailand tetap difavoritkan untuk meraih gelar juara.

Salah satu pemain yang paling diwaspadai adalah Muhammad Osamanmusa yang memiliki pengalaman bermain di Liga Spanyol.

Kecepatan, teknik, dan insting mencetak golnya menjadikan dia ancaman nyata bagi lini pertahanan Indonesia.

Meski menghadapi lawan tangguh, rasa percaya diri skuad Indonesia tetap terjaga. Mentalitas tidak gentar justru menjadi identitas yang terus dibangun sejak awal turnamen.

“Thailand adalah favorit, mereka bermain di kandang dan memiliki pemain-pemain yang sudah bertahun-tahun bermain bersama. Namun, kami berada di sini untuk memainkan permainan kami. Kami bangga dengan identitas tim ini yang tidak pernah merasa inferior di hadapan siapa pun,” ujar Coach Hector.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Tahan Gempuran Power Play Vietnam, Hector Souto Banggakan Kekuatan Timnas Futsal Indonesia - Image
Sepak Bola Indonesia

Tahan Gempuran Power Play Vietnam, Hector Souto Banggakan Kekuatan Timnas Futsal Indonesia

11 April 2026, 15.31 WIB

Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia Tantang Thailand di Final ASEAN Futsal Championship 2026 - Image
Sepak Bola Indonesia

Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia Tantang Thailand di Final ASEAN Futsal Championship 2026

11 April 2026, 15.15 WIB

Mentalitas Wani Garuda! Modal Nekat Timnas Indonesia Rebut Takhta ASEAN di Bangkok - Image
Sepak Bola Indonesia

Mentalitas Wani Garuda! Modal Nekat Timnas Indonesia Rebut Takhta ASEAN di Bangkok

11 April 2026, 15.10 WIB

Terpopuler

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total - Image
1

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

2

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

3

Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara

4

Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang

5

Prabowo Putuskan Biaya Haji Turun Rp 2 Juta di Tengah Kenaikan Harga Avtur Global

6

Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru

7

Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven

8

Donald Trump Tegaskan Pasukan Amerika Serikat Tetap di Sekitar Iran dan Siap Lakukan Penaklukan Berikutnya

9

Prediksi Persita vs Arema FC: Laga Panas BRI Super League, Singo Edan Incar Curi Poin

10

Sederet 15 Kuliner Steak di Surabaya Paling Enak dengan Saus Lezat yang Wajib Dicoba Pecinta Daging

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore