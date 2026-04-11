Hector Souto Bongkar Titik Lemah Thailand! Momen Bersejarah Timnas Futsal Indonesia Rebut Mahkota ASEAN Kian Dekat

Skuad Timnas Futsal Indonesia berlatih intens jelang laga final ASEAN Futsal Championship 2026 melawan Thailand. (FFI)
JawaPos.com — Tim Nasional Futsal Indonesia bersiap menghadapi laga paling bergengsi dengan menantang tuan rumah Thailand dalam final ASEAN Futsal Championship 2026. Pertandingan penentuan gelar juara ini dijadwalkan berlangsung Minggu, 12 April 2026, di Nonthaburi Hall, Bangkok.
Atmosfer panas sudah terasa bahkan sebelum peluit kick-off dibunyikan di arena pertandingan. Laga ini bukan sekadar final, melainkan ujian mental dan kualitas sesungguhnya bagi skuad Garuda di panggung Asia Tenggara.
Langkah Indonesia menuju partai puncak dipastikan setelah kemenangan dramatis 3-2 atas Vietnam. Hasil tersebut menjadi bukti nyata perkembangan tim asuhan Héctor Souto yang semakin matang dari laga ke laga.
Baca Juga:Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia Tantang Thailand di Final ASEAN Futsal Championship 2026
Permainan disiplin yang ditunjukkan para pemain menjadi sorotan utama sepanjang turnamen berlangsung. Selain itu, efektivitas serangan balik menjadi senjata mematikan yang mampu membongkar pertahanan lawan.
Namun, tantangan di final jelas berbeda dibandingkan pertandingan sebelumnya. Thailand datang dengan status tuan rumah sekaligus tim paling dominan dalam sejarah kompetisi ini.
Skuad Gajah Perang diperkuat oleh enam pemain inti yang pernah tampil hingga babak 16 besar Piala Dunia futsal terakhir. Pengalaman tersebut menjadi modal besar yang membuat Thailand tetap difavoritkan untuk meraih gelar juara.
Salah satu pemain yang paling diwaspadai adalah Muhammad Osamanmusa yang memiliki pengalaman bermain di Liga Spanyol.
Kecepatan, teknik, dan insting mencetak golnya menjadikan dia ancaman nyata bagi lini pertahanan Indonesia.
Meski menghadapi lawan tangguh, rasa percaya diri skuad Indonesia tetap terjaga. Mentalitas tidak gentar justru menjadi identitas yang terus dibangun sejak awal turnamen.
“Thailand adalah favorit, mereka bermain di kandang dan memiliki pemain-pemain yang sudah bertahun-tahun bermain bersama. Namun, kami berada di sini untuk memainkan permainan kami. Kami bangga dengan identitas tim ini yang tidak pernah merasa inferior di hadapan siapa pun,” ujar Coach Hector.
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara
Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang
Prabowo Putuskan Biaya Haji Turun Rp 2 Juta di Tengah Kenaikan Harga Avtur Global
Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru
Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven
Donald Trump Tegaskan Pasukan Amerika Serikat Tetap di Sekitar Iran dan Siap Lakukan Penaklukan Berikutnya
Prediksi Persita vs Arema FC: Laga Panas BRI Super League, Singo Edan Incar Curi Poin
Sederet 15 Kuliner Steak di Surabaya Paling Enak dengan Saus Lezat yang Wajib Dicoba Pecinta Daging