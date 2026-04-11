Hector Souto Bongkar Titik Lemah Thailand! Momen Bersejarah Timnas Futsal Indonesia Rebut Mahkota ASEAN Kian Dekat

JawaPos.com — Tim Nasional Futsal Indonesia bersiap menghadapi laga paling bergengsi dengan menantang tuan rumah Thailand dalam final ASEAN Futsal Championship 2026. Pertandingan penentuan gelar juara ini dijadwalkan berlangsung Minggu, 12 April 2026, di Nonthaburi Hall, Bangkok.

Atmosfer panas sudah terasa bahkan sebelum peluit kick-off dibunyikan di arena pertandingan. Laga ini bukan sekadar final, melainkan ujian mental dan kualitas sesungguhnya bagi skuad Garuda di panggung Asia Tenggara.

Langkah Indonesia menuju partai puncak dipastikan setelah kemenangan dramatis 3-2 atas Vietnam. Hasil tersebut menjadi bukti nyata perkembangan tim asuhan Héctor Souto yang semakin matang dari laga ke laga.

Permainan disiplin yang ditunjukkan para pemain menjadi sorotan utama sepanjang turnamen berlangsung. Selain itu, efektivitas serangan balik menjadi senjata mematikan yang mampu membongkar pertahanan lawan.

Namun, tantangan di final jelas berbeda dibandingkan pertandingan sebelumnya. Thailand datang dengan status tuan rumah sekaligus tim paling dominan dalam sejarah kompetisi ini.

Skuad Gajah Perang diperkuat oleh enam pemain inti yang pernah tampil hingga babak 16 besar Piala Dunia futsal terakhir. Pengalaman tersebut menjadi modal besar yang membuat Thailand tetap difavoritkan untuk meraih gelar juara.

Salah satu pemain yang paling diwaspadai adalah Muhammad Osamanmusa yang memiliki pengalaman bermain di Liga Spanyol.

Kecepatan, teknik, dan insting mencetak golnya menjadikan dia ancaman nyata bagi lini pertahanan Indonesia.

Meski menghadapi lawan tangguh, rasa percaya diri skuad Indonesia tetap terjaga. Mentalitas tidak gentar justru menjadi identitas yang terus dibangun sejak awal turnamen.