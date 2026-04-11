Mentalitas Wani Garuda! Modal Nekat Timnas Indonesia Rebut Takhta ASEAN di Bangkok

Selebrasi pemain Timnas Futsal Indonesia usai memastikan tiket final ASEAN Futsal Championship 2026 di Bangkok. (FFI)
JawaPos.com — Indonesia sudah berada di ambang sejarah. Lolos ke final ASEAN Futsal Championship 2026 bukan sekadar pencapaian, tapi bukti nyata mentalitas wani yang kini menyelimuti skuad Garuda.
Perjalanan tim ini jauh dari kata ideal. Persiapan yang hanya berlangsung lima hari justru menempa karakter kuat yang kini jadi fondasi permainan tim asuhan Héctor Souto.
Kondisi serba terbatas itu tidak membuat Indonesia ciut. Sebaliknya, situasi tersebut melahirkan identitas tim yang berani, terbuka, dan penuh rasa lapar akan pembuktian.
Baca Juga:Psywar Paulo Ricardo! Persija Jakarta Pede Tumbangkan Persebaya Surabaya Meski Pincang di Hadapan Jakmania
Coach Hector bahkan secara terbuka menyebut Thailand sebagai raksasa. Status itu bukan tanpa alasan, mengingat kekuatan tim tuan rumah yang dihuni pemain berpengalaman kelas dunia.
Thailand datang dengan modal enam alumni Piala Dunia. Ditambah lagi kehadiran Muhammad Osamanmusa yang telah merasakan kerasnya kompetisi di Spanyol, membuat mereka tampak seperti tembok tinggi bagi siapa pun.
Namun Indonesia tidak datang sebagai tim pelengkap. Justru, di balik kesederhanaan persiapan, tersimpan senjata yang tak dimiliki banyak tim: keterbukaan sistem seleksi.
Semua pemain memiliki peluang yang sama. Siapa pun yang bersinar di Profesional Futsal League berhak mengenakan lambang Garuda di dada.
“Kita tidak mengenal Indonesia A atau B. Ini adalah Indonesia,” tegas Hector. Kalimat itu bukan sekadar pernyataan, melainkan fondasi filosofi tim.
Pendekatan tersebut menciptakan atmosfer kompetitif yang sehat. Setiap pemain bermain bukan hanya untuk tim, tapi juga untuk mimpi pribadi yang ingin diwujudkan di level tertinggi.
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara
Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang
Prabowo Putuskan Biaya Haji Turun Rp 2 Juta di Tengah Kenaikan Harga Avtur Global
Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru
Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven
Donald Trump Tegaskan Pasukan Amerika Serikat Tetap di Sekitar Iran dan Siap Lakukan Penaklukan Berikutnya
Prediksi Persita vs Arema FC: Laga Panas BRI Super League, Singo Edan Incar Curi Poin
Sederet 15 Kuliner Steak di Surabaya Paling Enak dengan Saus Lezat yang Wajib Dicoba Pecinta Daging