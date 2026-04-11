Mentalitas Wani Garuda! Modal Nekat Timnas Indonesia Rebut Takhta ASEAN di Bangkok

JawaPos.com — Indonesia sudah berada di ambang sejarah. Lolos ke final ASEAN Futsal Championship 2026 bukan sekadar pencapaian, tapi bukti nyata mentalitas wani yang kini menyelimuti skuad Garuda.

Perjalanan tim ini jauh dari kata ideal. Persiapan yang hanya berlangsung lima hari justru menempa karakter kuat yang kini jadi fondasi permainan tim asuhan Héctor Souto.

Kondisi serba terbatas itu tidak membuat Indonesia ciut. Sebaliknya, situasi tersebut melahirkan identitas tim yang berani, terbuka, dan penuh rasa lapar akan pembuktian.

Coach Hector bahkan secara terbuka menyebut Thailand sebagai raksasa. Status itu bukan tanpa alasan, mengingat kekuatan tim tuan rumah yang dihuni pemain berpengalaman kelas dunia.

Thailand datang dengan modal enam alumni Piala Dunia. Ditambah lagi kehadiran Muhammad Osamanmusa yang telah merasakan kerasnya kompetisi di Spanyol, membuat mereka tampak seperti tembok tinggi bagi siapa pun.

Namun Indonesia tidak datang sebagai tim pelengkap. Justru, di balik kesederhanaan persiapan, tersimpan senjata yang tak dimiliki banyak tim: keterbukaan sistem seleksi.

Semua pemain memiliki peluang yang sama. Siapa pun yang bersinar di Profesional Futsal League berhak mengenakan lambang Garuda di dada.

“Kita tidak mengenal Indonesia A atau B. Ini adalah Indonesia,” tegas Hector. Kalimat itu bukan sekadar pernyataan, melainkan fondasi filosofi tim.