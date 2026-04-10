Statistik Ciamik Andarias Kareth! Sabet Gelar Pemain Terbaik Timnas Futsal Indonesia Kontra Vietnam di ASEAN Championship 2026

JawaPos.com - Andarias Kareth menjadi pemain terbaik setelah Timnas Indonesia Futsal mengalahkan Vietnam di semifinal ASEAN Futsal Championship 2026. Laga yang berakhir dengan skor 3-2 tersebut dimainkan di Nonthaburi Stadium, Jumat (10/4).

Timnas Futsal Indonesia berhasil unggul pada babak pertama. Andarias Kareth mencetak gol pada menit kesembilan dan ke-13 yang membuat Vietnam tertinggal.

Di babak kedua, Vietnam memperkecil keunggulan dengan gol yang dicetak oleh Nguyen Da Hai pada menit ke-22. Hanya berselang satu menit, Timnas Futsal Indonesia berhasil menambah keunggulan yang dicetak oleh Muhammad Sanjaya.

Vietnam kembali memiliki asa untuk menyamakan kedudukan melalui gol yang dicetak Trinh Cong Dai pada menit ke-30. Namun, gol tersebut tidak bisa menyelamatkan Vietnam dari kekalahan.

Salah satu pemain yang menjadi sorotan pada laga kali ini adalah Andarias Kareth. Dua golnya ke gawang Vietnam menjadi kunci Timnas Futsal Indonesia memenangkan pertandingan.

Hingga babak semifinal, Andarias Kareth sudah mencetak empat gol selama turnamen berlangsung. Pemain 21 tahun tersebut kini bersaing menjadi salah satu pencetak gol terbanyak.

Permainan pemain asal Papua tersebut saat mengalahkan Vietnam juga sangat baik. Berdasarkan statistik dari Lapang Bola, Kareth mampu melepaskan enam tendangan yang dua diantaranya menjadi gol.

Dalam sisi bertahan, Kareth juga menunjukkan kontribusinya. Pemain Fafage Banua tersebut mampu melakukan 10 tekel, satu intersep, dan satu clearance.