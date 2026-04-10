Jelang Duel Persija vs Persebaya, Bernardo Tavares Sebut Tekanan Ada pada Macan Kemayoran

Pelatih Persebaya Bernardo Tavares (kiri) dan Francisco Rivera berpose dalam jumpa pers pra-pertandingan pekan ke-27 Super League 2025/2026 melawan Persija di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat (10/4).

JawaPos.com-Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares menyebut tekanan ada di Persija Jakarta menjelang pertemuan kedua tim pada peka ke-27 BRI Super League 2025/2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (11/4) pukul 19.00 WIB.

Bernardo mengatakan hal ini karena Persija sangat membutuhkan kemenangan untuk tetap dalam persaingan juara, terlebih tiga poin juga akan sangat berarti untuk Macan Kemayoran yang mengakhiri tiga laga terakhirnya tanpa kemenangan.

"Saya pikir besok akan jadi pertandingan yang bagus. Tekanan ada di Persija karena mereka tiga kali tanpa kemenangan. Mereka juga berada di atas klasemen dibanding kami," kata Bernardo pada sesi jumpa pers pra-pertandingan di SUGBK, Jumat.

"Tapi kami tidak pernah merencanakan untuk seri atau kalah. Kami selalu mencoba menang. Kami tahu ini akan sulit, tapi mungkin kami bisa memberi kejutan," kata dia.

Selain membawa pulang poin, motivasi terbesar Persebaya di laga ini adalah meraih kemenangan, yang sudah sangat lama tak didapatkan Green Force setiap kali bertandang ke kandang tim berjuluk Macan Kemayoran tersebut. Adapun, sejarah mencatat terakhir kali Persebaya menang di SUGBK melawan Persija adalah pada Desember 2019 dengan skor 2-1.

Pada pertemuan terakhir musim lalu di SUGBK, Persebaya hanya sanggup membawa pulang satu poin dalam skor 1-1. Ketika itu, saat masih dilatih Paul Munster, gol Flavio Silva membuat laga berakhir imbang setelah tuan rumah memimpin lebih dulu lewat Rayhan Hannan.