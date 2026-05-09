Bernardo Tavares Tandai Dejan Tumbas dan Kadek Raditya! Persebaya Surabaya Siap Redam Ledakan Mantan Lawan Persis Solo

Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares memberi perhatian khusus kepada Kadek Raditya jelang laga kontra Persis Solo di Stadion Manahan Solo. (Dok, Persis)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya menghadapi ujian emosional saat bertandang ke markas Persis Solo di Stadion Manahan Solo, Sabtu (9/5) malam, pada lanjutan Super League 2025/2026. Dua eks pemain Green Force, Dejan Tumbas dan Kadek Raditya, kini justru menjadi ancaman serius yang wajib diwaspadai Bernardo Tavares demi menjaga momentum di papan atas klasemen.
Pertemuan Persebaya Surabaya melawan Persis Solo memang selalu menghadirkan tensi tinggi dalam beberapa musim terakhir.
Kali ini, duel semakin menarik karena ada cerita reuni dua mantan pemain Green Force yang berpotensi menjadi pembeda di lapangan.
Bernardo Tavares secara khusus menyoroti perkembangan Dejan Tumbas sejak meninggalkan Persebaya Surabaya dan bergabung dengan Persis Solo.
Pelatih asal Portugal itu menilai pemain tersebut mengalami perubahan peran yang membuat kontribusinya jauh lebih efektif dalam permainan Persis.
“Tumbas lebih sering bermain sebagai bek kiri di Persebaya dan sekarang lebih banyak bermain sebagai gelandang atau pemain sayap,” kata Bernardo Tavares.
Perubahan posisi itu membuat Dejan Tumbas lebih leluasa membantu serangan dan menjadi salah satu pemain penting dalam skema permainan Persis Solo.
Tak hanya fleksibel, Dejan Tumbas juga mulai menunjukkan produktivitas di lini depan bersama Persis Solo musim ini.
Bernardo Tavares bahkan menyinggung performa sang pemain saat menghadapi Bhayangkara FC yang dinilai tampil impresif dan mampu memberikan dampak nyata untuk tim.
“Kadang di satu pertandingan melawan Bhayangkara FC mulai sebagai bek kiri, tapi biasanya bermain di posisi yang berbeda, jadi dia mencetak dua gol kalau tidak salah dan performanya bagus,” imbuh pelatih berlisensi UEFA Pro tersebut.
