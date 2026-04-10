Gila! Dramatis 5 Gol, Timnas Futsal Indonesia Bungkam Vietnam 3-2 dan Melaju ke Final ASEAN 2026

Perjuangan pemain Timnas Futsal Indonesia mengalahkan Vietnam 3-2 dan memastikan tiket final ASEAN 2026. (Dok. Timnas Futsal)
JawaPos.com — Kemenangan dramatis diraih Timnas Futsal Indonesia saat menghadapi Vietnam dalam semifinal ASEAN Futsal Championship 2026. Laga yang berakhir 3-2 itu memastikan tim besutan Hector Souto melangkah ke partai puncak dengan penuh percaya diri.
Pertandingan yang digelar di Nonthaburi Hall, Bangkok, Jumat (10/4/2026), berlangsung panas sejak menit awal. Kedua tim tampil agresif demi mengamankan tiket final.
Sejak peluit awal dibunyikan, tempo tinggi langsung tersaji di lapangan. Vietnam sempat mengancam lebih dulu pada menit keempat lewat aksi Nguyen Thinh Phat, tetapi bola hanya membentur tiang gawang.
Indonesia akhirnya memecah kebuntuan pada menit kesembilan lewat aksi Andarias Kareth. Ia sukses mencuri bola dari kaki lawan sebelum menaklukkan kiper Pham Van Tu dengan penyelesaian dingin.
Gol tersebut menjadi momentum bagi Timnas Futsal Indonesia untuk tampil lebih percaya diri. Empat menit berselang, Andarias Kareth kembali mencatatkan namanya di papan skor.
Pergerakan individu dari sisi kiri diakhiri dengan tendangan akurat yang tak mampu dibendung kiper Vietnam. Skor berubah menjadi 2-0 dan bertahan hingga babak pertama usai.
Memasuki babak kedua, Vietnam langsung meningkatkan intensitas serangan. Tim asuhan Diego Giustozzi tampil lebih agresif demi mengejar ketertinggalan.
Hasilnya terlihat pada menit ke-22 ketika Nguyen Da Hai mencetak gol melalui skema tendangan bebas. Skor berubah menjadi 2-1 dan membuat pertandingan semakin hidup.
Namun, respons cepat ditunjukkan oleh Timnas Futsal Indonesia. Dua menit berselang, Muhammad Sanjaya berhasil memperlebar keunggulan menjadi 3-1.
Gol tersebut lahir setelah Sanjaya menerima umpan matang dari Yogi Saputra. Penyelesaian yang tenang membuat Indonesia kembali berada di atas angin.
