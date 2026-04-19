Sama-sama Mandul! Timnas Indonesia U-17 Pupus ke Semifinal Piala AFF U-17 Usai Seri 0-0 Lawan Vietnam

JawaPos.com - Timnas Indonesia gagal melaju ke babak semifinal pada Piala AFF U-17 2026 setelah bermain imbang 0-0 saat melawan Vietnam pada laga terakhir penyisihan Grup A di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu malam.

Babak pertama Vietnam tampil disiplin dengan garis pertahanan rendah sambil membangun serangan dari bawah dan berupaya memancing pemain Indonesia keluar dari zona bertahan.

Peluang pertama hadir pada menit ke-4 melalui sepakan jarak jauh Nguyen Van Duong, namun bola masih melambung tipis di atas mistar gawang Indonesia yang dikawal Abdillah Ishak.

Tiga menit berselang, Vietnam kembali mengancam lewat sontekan Nguyen Ngoc Anh Hao memanfaatkan umpan Nguyen Van Duong, tetapi Abdillah Ishak tampil sigap untuk mengamankan bola.

Tim asuhan Kurniawan Dwi Yulianto itu mencoba merespons dengan permainan lebih terbuka, namun belum mampu menciptakan peluang berbahaya. Vietnam tetap konsisten mengandalkan serangan balik cepat.

Menjelang turun minum, Nguyen Van Duong kembali memperoleh peluang, tetapi lini belakang Indonesia mampu mengantisipasinya. Skor 0-0 bertahan hingga jeda pertandingan.

Memasuki babak kedua, Indonesia tampil lebih agresif dan berupaya menguasai jalannya pertandingan, meski Vietnam menerapkan pressing ketat. Pada menit ke-46, Peres Awkila melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti, namun belum tepat sasaran.

Vietnam merespons pada menit ke-52 melalui skema serangan balik, tetapi sepakan Ngoc Nguyen Luc Chu masih dapat dihentikan Abdillah Ishak.