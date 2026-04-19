Timnas Indonesia U-17 vs Vietnam U-17 di Piala AFF U-17 2026: Mierza Tumbang, Hasil 0-0 di Babak Pertama!

Duel sengit Timnas Indonesia U-17 vs Vietnam U-17 di babak pertama Piala AFF U-17 2026 berakhir tanpa gol. (Timnas Indonesia)
JawaPos.com — Laga krusial tersaji saat Timnas Indonesia U-17 menghadapi Vietnam U-17 dalam ajang Piala AFF U-17 2026. Babak pertama yang digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Minggu (19/4), berakhir tanpa gol meski kedua tim tampil dengan intensitas tinggi sejak menit awal.
Mengenakan seragam merah, Garuda Muda langsung tampil agresif dengan menekan lini pertahanan Vietnam sejak kick-off. Namun, Vietnam sudah mengantisipasi pola permainan cepat itu dan mampu meredam tekanan melalui skema serangan balik yang berbahaya.
Ancaman pertama justru datang dari Vietnam pada menit ke-7 melalui serangan dari sisi sayap yang mampu menembus pertahanan Indonesia. Beruntung, kiper Abdillah Ishak tampil sigap dan berhasil menepis peluang tersebut sehingga gawang Indonesia tetap aman.
Baca Juga:Dilarang Kalah! Daftar Susunan Pemain Indonesia U-17 vs Vietnam U-17 di Piala AFF U-17 2026
Tekanan Vietnam tidak berhenti di situ karena dalam 10 menit berikutnya mereka terus menggempur lini belakang Indonesia. Hingga menit ke-15, Indonesia baru mampu menciptakan satu peluang lewat tendangan Mierza Firjatullah yang belum membuahkan hasil.
Pertandingan semakin memanas ketika wasit Choi Cheoljun mengeluarkan kartu kuning pada menit ke-20 untuk Nguyen Van Duong. Keputusan itu diberikan setelah pemain Vietnam tersebut dianggap melakukan diving di kotak penalti Indonesia.
Momen itu menjadi peringatan keras bagi kedua tim untuk bermain lebih disiplin dan tidak melakukan pelanggaran yang merugikan. Intensitas laga tetap tinggi dengan duel-duel keras yang tak terhindarkan di lini tengah.
Baca Juga:Peluang Tipis Garuda Muda ke Semifinal Piala AFF U-17 2026: Menang Saja Belum Tentu Lolos!
Petaka datang bagi Indonesia saat mencoba melancarkan serangan balik cepat. Mierza Firjatullah mengalami cedera dan harus ditarik keluar lapangan, memaksa pelatih melakukan perubahan lebih cepat dari rencana awal.
Masuknya Sean Rahman Kastor menggantikan Mierza membawa sedikit perubahan, namun ritme permainan Indonesia belum sepenuhnya kembali stabil. Kehilangan sosok Mierza cukup memengaruhi daya gedor tim di lini depan.
Sebagai tim muda yang tengah berkembang, ketenangan pemain Indonesia terlihat belum maksimal dalam menghadapi tekanan pertandingan besar. Beberapa kali pemain tampak terburu-buru saat menguasai bola sehingga peluang terbuang sia-sia.
Resmi! Link Live Streaming Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno
Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK
9 Rekomendasi Gudeg Koyor Paling Nendang di Semarang, Kuliner Tradisional dengan Rasa Sultan
Jadwal Clash of Legends Barcelona Legends vs DRX World Legends: Siaran Langsung, Live Streaming dan Daftar Skuad Kedua Tim!
Disiarkan di Televisi? Informasi Lengkap Clash of Legends Jakarta 2026! Patrick Kluivert Siap Comeback di GBK
Jadwal Clash of Legends Jakarta 2026! Duel Epik Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
7 Rekomendasi Brongkos Paling Ngangenin di Jogja, Kuliner Khas dengan Rasa Manis Gurih Pedas
Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs Madura United di Derbi Suramadu! Misi Bangkit di Hadapan Bonek
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Madura United! Momentum Bernardo Tavares Buktikan Magisnya di GBT