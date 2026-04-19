Timnas Indonesia U-17 vs Vietnam U-17 di Piala AFF U-17 2026: Mierza Tumbang, Hasil 0-0 di Babak Pertama!

JawaPos.com — Laga krusial tersaji saat Timnas Indonesia U-17 menghadapi Vietnam U-17 dalam ajang Piala AFF U-17 2026. Babak pertama yang digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Minggu (19/4), berakhir tanpa gol meski kedua tim tampil dengan intensitas tinggi sejak menit awal.

Mengenakan seragam merah, Garuda Muda langsung tampil agresif dengan menekan lini pertahanan Vietnam sejak kick-off. Namun, Vietnam sudah mengantisipasi pola permainan cepat itu dan mampu meredam tekanan melalui skema serangan balik yang berbahaya.

Ancaman pertama justru datang dari Vietnam pada menit ke-7 melalui serangan dari sisi sayap yang mampu menembus pertahanan Indonesia. Beruntung, kiper Abdillah Ishak tampil sigap dan berhasil menepis peluang tersebut sehingga gawang Indonesia tetap aman.

Tekanan Vietnam tidak berhenti di situ karena dalam 10 menit berikutnya mereka terus menggempur lini belakang Indonesia. Hingga menit ke-15, Indonesia baru mampu menciptakan satu peluang lewat tendangan Mierza Firjatullah yang belum membuahkan hasil.

Pertandingan semakin memanas ketika wasit Choi Cheoljun mengeluarkan kartu kuning pada menit ke-20 untuk Nguyen Van Duong. Keputusan itu diberikan setelah pemain Vietnam tersebut dianggap melakukan diving di kotak penalti Indonesia.

Momen itu menjadi peringatan keras bagi kedua tim untuk bermain lebih disiplin dan tidak melakukan pelanggaran yang merugikan. Intensitas laga tetap tinggi dengan duel-duel keras yang tak terhindarkan di lini tengah.

Petaka datang bagi Indonesia saat mencoba melancarkan serangan balik cepat. Mierza Firjatullah mengalami cedera dan harus ditarik keluar lapangan, memaksa pelatih melakukan perubahan lebih cepat dari rencana awal.

Masuknya Sean Rahman Kastor menggantikan Mierza membawa sedikit perubahan, namun ritme permainan Indonesia belum sepenuhnya kembali stabil. Kehilangan sosok Mierza cukup memengaruhi daya gedor tim di lini depan.