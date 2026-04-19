Pelatih Vietnam Kaget, Apalagi yang Nonton! Timnas Indonesia U-17 Malah Pilih Main Bertahan, Padahal Butuh Cetak Gol!

JawaPos.com - Pelatih tim nasional Vietnam U-17 Cristiano Rocha mengaku terkejut dengan pendekatan taktik bertahan yang diterapkan Timnas Indonesia U-17 saat kedua tim bermain imbang 0-0 pada laga babak penyisihan terakhir Grup A AFF U-17 2026.

“Saya sedikit terkejut ketika melihat Indonesia hanya menunggu. Saya sempat berpikir di babak kedua mereka akan mengubah strategi, namun tetap sama,” kata Rocha saat konferensi pers usai pertandingan di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu malam.

Ia menjelaskan, timnya sebenarnya telah mengantisipasi tekanan tinggi dari Indonesia, namun situasi di lapangan justru berbeda dari perkiraan awal.

Bahkan, kata dia, antisipasi tersebut sudah berulang kali dibicarakan kepada anak asuhnya, namun situasi di lapangan berbeda.

Meski menghadapi pola permainan yang tidak terduga, ia menilai para pemainnya mampu beradaptasi dengan baik dan tetap menjaga kontrol permainan sepanjang laga.

Hal terpenting, lanjutnya, para pemain memahami situasi di lapangan dan mampu bermain cerdas untuk mengendalikan pertandingan, meskipun masih kerap melakukan kesalahan yang dinilainya wajar mengingat usia pemain yang masih muda.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya dukungan dari tim pelatih untuk menjaga kepercayaan diri para pemain di tengah pertandingan yang berjalan ketat.

“Dari luar, kami selalu mencoba mendukung dan memberi kepercayaan diri agar mereka bermain lebih baik di setiap momen,” ucapnya.