Link Live Streaming Persita Tangerang vs Arema FC: Jadwal, Kick Off, dan Info Siaran

JawaPos.com–Pertandingan seru akan tersaji pada lanjutan kompetisi BRI Super League 2025/2026 ketika Persita Tangerang berhadapan dengan Arema FC. Laga ini menjadi salah satu yang paling dinantikan pada pekan ke-27 karena kedua tim sama-sama membutuhkan poin penting untuk memperbaiki posisi di klasemen.

Pertandingan akan digelar di Indomilk Arena, markas Persita. Duel ini diprediksi berjalan ketat karena kedua tim memiliki kekuatan yang relatif seimbang, terutama dalam beberapa pertemuan terakhir yang selalu berlangsung sengit dan minim selisih gol.

Bagi para pecinta sepak bola Tanah Air, laga ini juga bisa disaksikan melalui layanan live streaming resmi. Vidio menjadi platform utama yang menyiarkan pertandingan ini secara langsung. Penonton bisa mengaksesnya melalui aplikasi atau situs resmi Vidio dengan jadwal kick off yang sudah ditentukan.

Laga Penting untuk Dua Tim Persita Tangerang datang dengan motivasi besar saat bermain di hadapan pendukungnya sendiri. Bermain di kandang menjadi keuntungan tersendiri yang diharapkan bisa dimaksimalkan untuk meraih tiga poin penuh. Konsistensi permainan menjadi fokus utama pelatih agar tim tetap stabil sepanjang 90 menit.

Sementara itu, Arema FC juga tidak datang sebagai tim pelengkap. Singo Edan membawa misi mencuri poin di kandang lawan. Performa mereka saat bertandang ke Tangerang dalam beberapa musim terakhir cukup menjanjikan, sehingga percaya diri tim tetap terjaga.

Kedua tim saat ini sama-sama berada di posisi yang masih bisa berubah kapan saja di klasemen sementara. Karena itu, hasil pertandingan ini bisa sangat berpengaruh terhadap peluang mereka menembus papan tengah bahkan 10 besar.

Duel Taktik di Lapangan Secara permainan, Persita dikenal cukup disiplin saat bermain di kandang. Mereka cenderung bermain lebih rapi dengan transisi cepat dari bertahan ke menyerang. Dukungan suporter juga menjadi faktor tambahan yang sering membuat permainan mereka lebih agresif.

Di sisi lain, Arema FC memiliki gaya bermain yang lebih fleksibel. Mereka bisa bermain menekan tinggi, tetapi juga cukup nyaman melakukan serangan balik cepat.