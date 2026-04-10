Jelang Persita vs Arema FC, Pendekar Cisadane Jadi Lawan Favorit Dalberto

Striker Arema FC Dalberto jadi andalan lini serang timnya. (Dok. Arema FC)
JawaPos.com – Arema FC bakal menjalani laga tandang pada lanjutan kompetisi Super League 2025-2026. Usai bermain imbang 1-1 melawan Malut United di kandang (3/4), pada pekan ke-27 ini Arema FC akan menantang tuan rumah Persita Tangerang di Banten International Stadium, Serang pada Jumat (10/4) malam.
Dikutip dari siitus resmi liga, pelatih Arema FC Marcos Santos memiliki lebih banyak opsi pemain yang siap main lawan Persita. Sebab saat lawan Malut United, beberapa pemainnya menepi karena cedera juga kena akumulasi kartu.
Kembalinya Dalberto Luan Belo, Matheus Blade, Betinho Filho, dan Joel Vinicius membuat persaingan di dalam skuad Arema FC semakin ketat. Situasi ini justru dianggap positif oleh pelatih asal Brasil itu karena dapat meningkatkan kualitas tim secara keseluruhan.
“Saya memberikan kesempatan kepada semua pemain tanpa membedakan pemain asing atau lokal. Hampir semua pemain kami sudah mendapatkan kesempatan bermain musim ini,” ujar Santos dikutip dari situs resmi liga.
“Dalam sepak bola, tidak ada perbedaan antara pemain asing dan lokal. Siapa yang terbaik, dia yang bermain,” lanjut Santos.
Khusus Dalberto, dari situs WhoScored diketahui jika Persita adalah salah satu lawan favorit pemain asal Brasil itu. Dalam tiga laga kontra Persita, Dalberto menang dua kali dan sekali kalah.
Selain itu, catatan produktivitas Dalberto lawan Persita juga apik. Dalam tiga pertandingan lawan Persita, Dalberto menghasilkan tiga gol serta satu umpan gol.
Statistik apik Dalberto ini tentu diharapkan menjadi modal penting Arema FC jelang laga lawan Persita. Sebab dalam lima pertandingan belakangan, Singo Edan nirmenang.
Pelatih Arema FC Santos masih optimis timnya bangkait Meski melihat hasil laga, dua imbang dan tiga kalah di lima laga belakangan menjadi hasil timnya.
“Kami harus finis di posisi yang lebih baik untuk menghormati nama Arema dan membanggakan Aremania,” ujar Santos.
