Persita Incar Kemenangan atas Arema FC, Carlos Pena Minta Dukungan Suporter di Stadion

JawaPos.com - Persita Tangerang akan menjalani laga penting pada pekan ke-27 Super League 2025/2026 saat menjamu Arema FC.

Namun, pertandingan kali ini tidak digelar di markas utama mereka, Indomilk Arena, melainkan dipindahkan ke Banten International Stadium.

Pelatih Persita, Carlos Pena, mengaku tidak terlalu mempermasalahkan perpindahan venue tersebut. Meski begitu, ia menyayangkan potensi berkurangnya dukungan suporter karena pertandingan digelar pada hari kerja.

Menurut Pena, atmosfer kandang tetap penting bagi tim, apalagi Persita tengah memburu poin penuh demi menjaga peluang menembus papan atas klasemen.

Ia menyadari bahwa lokasi dan waktu pertandingan bisa menjadi kendala bagi para pendukung setia Pendekar Cisadane.

“Saya tidak bisa bilang senang bermain di sana. Saya justru cukup sedih karena kemungkinan dukungan akan berkurang, apalagi ini hari Jumat,” ujar Pena dikutip dari ileague.id.

Ia memahami kondisi suporter yang mungkin kesulitan hadir langsung ke stadion. Meski begitu, pelatih asal Spanyol itu tetap berharap para fans yang memiliki kesempatan bisa datang dan memberikan dukungan langsung.

Pena juga menegaskan bahwa timnya harus tetap profesional. Baginya, siapapun lawannya dan di stadion manapun bermain, Persita harus menganggap ini sebagai laga kandang.