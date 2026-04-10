Arema FC Lebih Siap, Gabriel Silva Targetkan Tiga Poin dari Persita Tangerang

JawaPos.com–Arema FC membawa angin segar jelang laga pekan ke-27 BRI Super League 2025/26 melawan Persita Tangerang. Setelah sempat dilanda krisis pemain, kini skuad Singo Edan kembali lebih lengkap dengan kembalinya sejumlah pilar penting, termasuk empat pemain asing yang sebelumnya absen.

Kondisi ini tentu menjadi modal berharga bagi Arema FC yang tengah berupaya keluar dari tren kurang memuaskan dalam beberapa pertandingan terakhir. Kehadiran kembali para pemain kunci diharapkan mampu mendongkrak performa tim, baik dari segi daya serang maupun keseimbangan permainan.

Salah satu pemain asing Arema FC Gabriel Silva menyampaikan optimismenya jelang pertandingan yang akan digelar di Banten International Stadium, Jumat (10/4) malam. Dia menilai timnya menunjukkan perkembangan positif, terutama dalam hal taktik dan kerja sama antarpemain.

Menurut Gabriel Silva, kembalinya para pemain yang sebelumnya absen membuat tim kini berada dalam kondisi yang jauh lebih siap dibandingkan beberapa laga sebelumnya. Dia percaya Arema FC memiliki peluang besar untuk meraih hasil maksimal.

”Sekarang kami lebih siap lagi. Kami punya kondisi penuh untuk pulang dengan kemenangan,” ujar Gabriel Silva dikutip dari ileague.id.

Tak hanya soal kesiapan tim, Gabriel Silva juga menyoroti ketatnya persaingan di kompetisi musim ini. Dia menilai setiap pertandingan memiliki tingkat kesulitan yang hampir setara, sehingga konsistensi menjadi kunci utama bagi setiap tim yang ingin bersaing di papan atas.

”Saya menyukainya, karena ini liga yang sangat kompetitif dan terorganisir dengan baik,” tambah Gabriel Silva.

Bagi Arema FC, laga melawan Persita bukan sekadar pertandingan biasa. Ini menjadi momentum penting untuk bangkit dan mengakhiri rentetan hasil yang kurang memuaskan.