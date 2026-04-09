Bernardo Tavares Jadi Pelatih Terbaik Pekan ke-26 setelah Bawa Persebaya Surabaya Kalahkan Persita Tangerang

Pelatih Persebaya Bernardo Tavares. (Istimewa)
JawaPos.com - Setelah dilumat Borneo FC Samarinda, Persebaya Surabaya berhasil mengalahkan Persita Tangerang. Dengan hasil tersebut, Bernardo Tavares dinobatkan sebagai pelatih terbaik di Super League pekan ke-26.
Di kanal Instagram resmi Super League (@liga1match), Bernardo Tavares dinobatkan sebagai Coach of The Week. Hal tersebut didapatkannya setelah membawa Persebaya meraih kemenangan melawan Persita di pekan ke-26.
Pada laga melawan Persita, Bernardo Tavares mampu membalikkan ketajaman lini depan Persebaya. Meski hanya mampu mencetak satu gol, mereka bisa melepaskan tiga tendangan ke arah gawang.
Permainan agresif juga berhasil diterapkan Tavares yang membuat Persita kesulitan mencetak gol. Melihat statistik pertandingan dari laman I League, Persebaya telah mencatatkan 15 tekel berbanding lima tekel milik Persita.
Perjuangan Bernardo Tavares untuk membawa Persebaya kembali meraih kemenangan mendapatkan ujian yang cukup berat. Sebab, pemain andalan seperti Bruno Moreira dan Ernando Ari harus absen karena kondisi fisik yang belum bugar.
"Bagi saya dan terutama bagi tim, ini sangat penting di momen sulit. Banyak pemain tidak bisa bermain karena masalah fisik, jadi kami harus melakukan perubahan posisi. Hari ini menunjukkan bahwa tim ini adalah tim yang sesungguhnya," kata Tavares setelah pertandingan yang dikutip laman resmi Persebaya, Kamis (9/4).
Sejak awal laga, para pemain Persebaya menunjukkan fokusnya. Bagi Tavares, hal tersebut sangat berpengaruh pada kemenangan yang diraih Green Force.
"Saya melihat pemain lebih fokus sejak pemanasan. Kalau kami mempersiapkan diri dengan baik, hal baik akan terjadi di pertandingan,” sambung pelatih asal Portugal itu.
Saat ini, Tavares sedang fokus untuk menghadapi laga melawan Persija Jakarta pada 11 April di Gelora Bung Karno. Menurutnya, melawan Macan Kemayoran akan selalu menjadi laga yang sulit dan dia tetap berusaha membawa pulang tiga poin ke Surabaya.
"Pertandingan melawan Persija selalu sulit. Mereka tim kuat dan sedang bersaing di papan atas. Tentu mereka juga membutuhkan kemenangan. Tapi kami datang dengan tujuan yang sama, yaitu berusaha meraih tiga poin,” ujar Tavares.
