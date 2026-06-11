7 Pemain Asing Persebaya Surabaya Resmi Out! Bernardo Tavares Mulai Operasi Besar Jelang Super League 2026/2027

Bernardo Tavares mulai merombak skuad Persebaya Surabaya melepas tujuh pemain asing. (Persebaya)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya resmi melepas tujuh pemain asing jelang Super League 2026/2027. Pengumuman yang disampaikan Rabu (10/6/2026) itu menjadi sinyal kuat dimulainya perombakan skuad oleh pelatih Bernardo Tavares setelah Green Force menutup musim lalu di posisi keempat klasemen dengan koleksi 58 poin.
Keputusan tersebut membuat sejumlah nama yang menjadi bagian penting tim musim lalu harus berpisah dengan Persebaya Surabaya.
Langkah ini sekaligus membuka jalan bagi hadirnya wajah-wajah baru yang dipersiapkan untuk menghadapi musim kompetisi berikutnya.
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Persebaya Surabaya resmi mengakhiri kerja sama dengan tujuh pemain asing yang sebelumnya memperkuat tim sepanjang musim 2025/2026.
Mereka adalah Leo Lelis, Bruno Paraiba, Gustavo Fernandes, Milos Raickovic, Mihailo Perovic, Pedro Matos, serta Bruno Moreira yang lebih dulu diumumkan hengkang.
Keputusan tersebut menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh yang dilakukan manajemen dan tim pelatih.
Bernardo Tavares ingin membangun komposisi skuad yang lebih sesuai dengan kebutuhan tim untuk menghadapi persaingan yang diprediksi semakin ketat pada musim depan.
Perpisahan itu diumumkan melalui kanal resmi klub dengan pesan penuh penghargaan kepada para pemain yang telah berjuang bersama Green Force.
Klub menegaskan hubungan kekeluargaan tetap terjalin meski para pemain tidak lagi menjadi bagian dari tim.
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