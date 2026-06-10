Terjawab! Teka-teki Pemain Asing Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares Segera Diumumkan

JawaPos.com - Persebaya Surabaya memastikan sejumlah pemain baru, termasuk pemain asing dan lokal, segera diumumkan untuk menghadapi Super League 2026/2027.

Kepastian itu disampaikan klub saat mengumumkan perpanjangan kontrak Ernando Ari pada Rabu (10/6). Sekaligus menjawab rasa penasaran Bonek terkait komposisi skuad era Bernardo Tavares musim depan.

Kapan Pemain Asing Baru Persebaya Surabaya Diumumkan? Persebaya Surabaya memberi sinyal kuat aktivitas transfer mereka sudah memasuki tahap akhir. Klub menegaskan sejumlah pemain baru telah disiapkan untuk memperkuat berbagai sektor tim menjelang bergulirnya Super League 2026/2027.

“Nando diperkuat sejumlah pemain belakang hebat baru. Pun pemain tengah dan depan. Asing maupun lokal,” tulis Persebaya Surabaya di kanal Instagram resmi mereka saat mengumumkan perpanjangan kontrak Ernando Ari.

Pernyataan tersebut langsung memicu antusiasme suporter. Apalagi hingga kini Green Force belum mengumumkan satu pun rekrutan asing baru meski sejumlah pemain lama sudah resmi berpisah dengan klub.

Saat ditanya soal waktu pengumuman pemain anyar, manajemen meminta suporter bersabar. Klub ingin memastikan seluruh proses berjalan profesional sebelum memperkenalkan pemain kepada publik.

“Kapan diumumkan? Sabar yo Rek. Persebaya bersama tim pelatih sedang sedang menyusun dan mengamankan skuad terbaik untuk musim depan. Ada sejumlah prosedur yang harus dilewati secara profesional sebelum mengumumkan seorang pemain. Terkait tes medis maupun kontrak musim lalu sang pemain," tulis manajemen Persebaya.

Enam Pemain Asing Sudah Resmi Berpisah Menjelang dibukanya bursa transfer musim baru, Persebaya Surabaya telah melepas enam pemain asing yang menjadi bagian skuad musim lalu. Mereka adalah Leo Lelis, Bruno Paraiba, Gustavo Fernandes, Milos Raickovic, Mihailo Perovic, dan Pedro Matos.