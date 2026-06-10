Resmi! Persebaya Surabaya Perpanjang Kontrak Ernando Ari, Andalan Bernardo Tavares Musim Depan

Ernando Ari resmi memperpanjang kontrak multiyears bersama Persebaya Surabaya dan menjadi bagian penting proyek Bernardo Tavares untuk musim 2026/2027. (Instagram @nandoariiiss)
JawaPos.com - Persebaya Surabaya resmi memperpanjang kontrak kiper utama Ernando Ari Sutaryadi dengan durasi multiyears pada Rabu (10/6). Keputusan ini menjadi sinyal kuat keseriusan Green Force membangun skuad kompetitif untuk menghadapi Super League 2026/2027 bersama pelatih Bernardo Tavares, sekaligus mempertahankan salah satu aset terbaik yang dimiliki klub.
Kepastian tersebut diumumkan langsung melalui kanal Instagram resmi Persebaya Surabaya. Manajemen memastikan Ernando Ari tetap menjadi bagian penting dalam proyek jangka panjang klub.
“Bergabung pada 2018, saat masih berusia 16 tahun, Ernando Ari Sutaryadi akan terus bersama Persebaya dalam beberapa musim ke depan. Persebaya dan Nando telah menandatangani kontrak multiyears,” tulis Persebaya Surabaya di kanal Instagram resmi mereka.
Kabar ini sekaligus menjawab berbagai spekulasi mengenai masa depan penjaga gawang Timnas Indonesia tersebut. Berdasar data Transfermarkt, kontrak terbaru Ernando Ari diperkirakan berlaku hingga 31 Mei 2028.
Persebaya Surabaya mempertahankan Ernando Ari karena sang kiper sudah menjadi tulang punggung tim dalam beberapa musim terakhir. Konsistensi penampilannya membuat manajemen tidak ragu memberikan kontrak jangka panjang.
Ernando Ari bergabung dengan Persebaya Surabaya sejak 2018 ketika masih berusia 16 tahun. Setelah menembus tim utama, kiper kelahiran Semarang pada 27 Februari 2002 itu berkembang menjadi salah satu penjaga gawang terbaik di Indonesia.
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Saat ini pemain berusia 24 tahun tersebut memiliki nilai pasar mencapai Rp 4,78 miliar menurut data Transfermarkt. Angka itu menjadikannya salah satu kiper lokal dengan valuasi tertinggi di kompetisi domestik.
Keputusan mempertahankan Ernando Ari juga sejalan dengan rencana pembangunan skuad baru di bawah komando Bernardo Tavares. Persebaya Surabaya ingin memastikan posisi penjaga gawang tetap aman ketika melakukan perombakan di sektor lain.
Kontribusi Ernando Ari terlihat jelas dari jumlah pertandingan yang terus meningkat dalam beberapa musim terakhir. Dia menjadi pilihan utama di bawah mistar Green Force dalam berbagai kompetisi.
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