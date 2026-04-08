Gol Kai Havertz di Menit Akhir Bawa Arsenal Menangi Leg Pertama Kontra Sporting CP

Kai Havertz (Bein Sports)
JawaPos.com - Arsenal mengamankan kemenangan dramatis 1-0 kontra Sporting CP dengan skor 1-0 pada leg pertama perempat final Liga Champions di Stadion Jose Alvalade, Lisbon, Selasa waktu setempat, dikutip dari ANTARA.
Pada pertandingan ini Arsenal harus menunggu hingga waktu tambahan babak kedua untuk bisa memastikan kemenangan melalui gol Kai Havertz, demikian catatan UEFA.
Kemenangan ini membuat Arsenal hanya perlu mengamankan hasil imbang ketika mereka bertindak sebagai tuan rumah di leg kedua untuk melaju ke semifinal.
Sebaliknya, kekalahan membuat Sporting dihadapkan tantangan berat untuk meraih kemenangan dengan selisih minimal dua gol di kandang Arsenal agar bisa melangkah ke semifinal.
Sebenarnya Sporting memberikan ancaman terlebih dahulu melalui tendangan Maximo Araujo, akan tetapi bola masih mengenai mistar gawang Arsenal.
Arsenal berbalik memberikan ancaman melalui upaya yang dilakukan Noni Madueke, akan tetapi tembakannya masih melambung di atas mistar gawang.
Memasuki babak kedua, Arsenal sempat berhasil membobol gawang Sporting melalui tembakan Martin Zubimendi pada menit 63, namun tidak disahkan wasit setelah melalui tinjauan VAR karena offside.
Sporting sempat menciptakan peluang kembali lewat ancaman yang dilakukan oleh Geny Catamo yang sundulannya dapat diselamatkan kiper Arsenal David Raya.
Ketika laga memasuki waktu tambahan babak kedua, Arsenal berhasil membobol gawang Sporting melalui gol Kai Havertz setelah menerima umpan dari Gabriel Martinelli sehingga skor berubah menjadi 1-0 pada menit 90+1.
