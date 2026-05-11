Leandro Trossard Buka Suara! Jadi Pahlawan Arsenal saat Tumbangkan West Ham United, Sesaat Menjauh dari Manchester City

JawaPos.com - Leandro Trossard buka suara usai menjadi pahlawan Arsenal setelah mengalahkan West Ham United di Liga Inggris pekan ke-36. Laga yang berakhir dengan skor tipis 1-0 tersebut dimainkan di London Stadium, Minggu (10/5).

Arsenal membutuhkan 83 menit untuk bisa menjebol gawang West Ham United. Meskipun demikian, Leandro Trossard merasa senang bisa membantu timnya meraih kemenangan.

"Pertandingan berakhir cukup menegangkan, dan kami sangat senang hasilnya sesuai keinginan kami. Kita harus berjuang sampai menit terakhir, dan terutama dalam pertandingan-pertandingan seperti itu, kami tahu akan ketat karena kami juga tahu apa yang kami perjuangkan,"beber Leandro Trossard yang dikutip laman resmi Arsenal, Senin (11/5).

"Tapi ya, saya sangat lega bola itu masuk ke gawang," tambahnya.

Puji Martin Odegaard Pemain 31 tahun tersebut memuji pergerakan Martin Odegaard yang berhasil mengirimkan assist. Selain itu, Trossard juga menyoroti kinerja pemain belakang yang mampu membuat Arsenal tidak kebobolan.

“Menurut saya itu adalah pergerakan yang luar biasa dari Martin, jujur ​​saja, dia bermain sangat baik untuk memberikan bola kepada saya, dan tinggal saya yang memasukkan bola ke gawang. Pada saat itu, saya yakin kami akan menjaga gawang tetap bersih karena kami juga jago dalam hal itu, jadi pujian untuk para pemain, semua orang berjuang keras dan saya pikir ini adalah kemenangan yang pantas," imbuh Trossard.

Gol yang dicetak Trossard terjadi sesaat setelah David Raya menggagalkan peluang Mateus Fernandes. Pemain timnas Belgia tersebut mengakui terbantu dengan aksi rekan setimnya itu karena dia bisa mencetak gol setelahnya.

"Saya rasa di sini dia kembali menunjukkan kualitasnya, seperti yang telah dia lakukan sepanjang musim. Di momen-momen penting, dia tampil bagus untuk menjaga skor tetap 0-0, dan di sisi lain, saya mencetak gol itu dan itu gol yang sangat penting," pungkas Trossard.

Menjauh dari City Arsenal meninggalkan Manchester City di posisi kedua dengan jarak lima poin. Di laga selanjutnya, tim asuhan Mikel Arteta akan menghadapi Burnley pada 19 Mei.