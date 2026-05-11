Manchester City dan Arsenal dalam Kendali Crystal Palace, Bisa Jadi Laga Penentu Juara Premier League

Selebrasi penggemar Arsenal di Stadion Emirates. (Dok Arsenal FC)
JawaPos.com – Manchester City terus menempel Arsenal dalam perburuan juara Premier League musim ini. Kemarin (10/5), City menang telak 3-0 atas Brentford FC di Stadion Etihad, Manchester.
Hasil itu membuat City berjarak dua poin (74-76) dengan pemuncak klasemen Arsenal setelah 35 matchweek.
Namun, Arsenal bisa melebarkan gap lagi andai menang atas West Ham United di Stadion London dini hari tadi (11/5). Uniknya, ada satu klub yang bisa jadi penentu persaingan juara antara Arsenal dan City, yakni Crystal Palace.
Kamis (14/5) dini hari nanti, The Citizens –julukan City– menjamu Palace di Etihad. Sementara Palace bersua The Gunners– julukan Arsenal – pada matchweek pemungkas (24/5).
’’Aku tidak bertanggung jawab atas Arsenal. Begitu pula dengan City. Tetapi, aku hanya bertanggung jawab atas Crystal Palace,’’ ungkap tactician Palace Oliver Glasner menanggapi laga lawan dua klub penantang gelar seperti dilansir dari Manchester Evening News.
’’Aku hanya dibayar agar bisa memberikan yang terbaik bagi Palace. Bukan Arsenal atau City,’’ sambung Glasner yang musim ini mengantar Palace lolos ke final Liga Konferensi Europa.
Seperti dilansir The Sun, Arsenal punya nilai plus saat melawan Palace. Bukan semata karena dimainkan pada matchweek pemungkas. Tetapi karena ada klausul saat Arsenal memboyong gelandang serang Eberechi Eze dari Palace senilai GBP 60 juta (Rp 1,42 triliun) di awal musim ini.
The Gunners harus membayar bonus GBP 10 juta (Rp 236,7 miliar) kepada Palace seandainya Eze merasakan gelar juara Premier League. Bonus yang bisa hilang andai The Eagles –julukan Palace– ngotot mengalahkan Arsenal dan bisa menghambat laju The Gunners untuk juara.
Di sisi lain, ambisi tactician City Pep Guardiola memenangi Premier League musim ini bakal dihadang dua klub yang semuanya dilatih kompatriotnya dari Spanyol. Kedua klub tersebut adalah AFC Bournemouth dan Aston Villa yang masing-masing dilatih Andoni Iraola dan Unai Emery.
Iraola dan Emery akan menghadang laju Pep dalam dua matchweek terakhir City. Dilansir dari laman resmi klub, Pep itu tidak ingin memikirkan calon lawan klubnya. Pelatih berjuluk Sang Filsuf itu hanya fokus dengan kekuatan klubnya sendiri.
