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Penulis: Antara
Senin, 2 November 2026 | 13.46 WIB

Real Madrid Catat Enam Kemenangan Beruntun usai Tekuk Santander 3-0

 

Real Madrid menang 3-0 atas Racing Santander dalam lanjutan Liga Spanyol 2026/27 di Stadion El Sardinero pada Minggu (1/11). (Realmadrid.com)

JawaPos.com - Real Madrid sukses mencatatkan enam kemenangan beruntun setelah menekuk Racing Santander 3-0 dalam jornada kesebelas Liga Spanyol 2026/27 di Stadion El Sardinero, Santander, Minggu (1/11).

Dilansir dari Antara, Los Blancos mencetak ketiga golnya pada babak pertama melalui Kylian Mbappe, Jude Bellingham, dan Yan Diomande.

Hasil ini memperpanjang tren kemenangan Real Madrid menjadi enam pertandingan beruntun di semua kompetisi.

Termasuk mengalahkan rival abadi mereka, Barcelona di Camp Nou pada akhir pekan lalu.

Tambahan tiga poin membuat Real Madrid menempati peringkat ketiga klasemen sementara dengan koleksi 27 poin dari 11 pertandingan.

Mereka terpaut tiga angka dari Barcelona di puncak klasemen dan satu poin dari Atletico Madrid di posisi kedua, demikian laman resmi La Liga Spanyol.

Real Madrid langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan.

Trent Alexander-Arnold sempat mengirimkan umpan akurat dari sisi kanan kepada Arda Guler yang berada di dalam kotak penalti. Tembakan kaki kanan pemain asal Turkiye tersebut masih melebar.

Jude Bellingham juga memperoleh peluang melalui sundulan dari jarak dekat. Namun, kiper Racing Santander, Julen Agirrezabala, berhasil melakukan penyelamatan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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