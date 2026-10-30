Jelang Laga Real Madrid Kontra Racing Santander, Arda Guler Absen dari Latihan

Arda Guler .(ig @ardaguler)
JawaPos.com - Kemenangan impresif Real Madrid atas Barcelona dalam El Clasico memberikan banyak hal positif bagi Jose Mourinho untuk membangun performa tim dalam beberapa pekan mendatang.
Salah satu perkembangan paling menjanjikan bagi Los Blancos musim ini adalah meningkatnya pengaruh Arda Guler di lini tengah. Pemain internasional Turki tersebut memainkan peran penting dalam kemenangan atas Barcelona dan menjadi salah satu pemain yang semakin dipercaya oleh Mourinho.
Namun, ketidakhadiran Guler dalam sesi latihan bersama pada Rabu menimbulkan kekhawatiran menjelang pertandingan La Liga melawan Racing Santander pada Minggu.
Menurut jurnalis Alvaro Esteban lewat akun X miliknya, Guler menjalani latihan di dalam ruangan di Valdebebas karena mengalami kelelahan otot. Meski demikian, masalah tersebut belum dianggap cukup serius untuk mengancam ketersediaannya dalam pertandingan akhir pekan ini.
Arda Guler Jalani Latihan Individual
Guler menyelesaikan sesi latihan di pusat kebugaran secara individual, alih-alih bergabung dengan rekan-rekan setimnya dalam latihan di lapangan terbuka.
Langkah tersebut dipahami sebagai tindakan pencegahan setelah gelandang berusia 21 tahun itu menjalani pertandingan El Clasico yang intens. Staf pelatih Real Madrid kini memantau kondisinya untuk memastikan ia tetap berada dalam kebugaran optimal.
Guler bukan satu-satunya pemain yang menjalani program latihan berbeda. Kapten Fede Valverde, yang juga mengalami sedikit ketidaknyamanan saat menghadapi Barcelona, berlatih di dalam ruangan. Sementara itu, Raul Asencio menjalani latihan individual di lapangan.
Menariknya, pertandingan melawan Barcelona menjadi kali pertama Guler bermain penuh selama 90 menit untuk Real Madrid pada musim ini.
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