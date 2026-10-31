PSG Bantai Le Havre, Achraf Hakimi Cetak Hattrick Perdana Sepanjang Karier

JawaPos.com - Achraf Hakimi mencetak hattrick perdana sepanjang karier profesionalnya saat Paris Saint-Germain (PSG) bantai Le Havre dengan skor 5-1 dalam pekan kesembilan Ligue 1 2026/2027.

Bek kanan asal Maroko itu juga menyumbangkan dua assist untuk membantu Les Parisiens bangkit setelah tertinggal lebih dahulu.

Le Havre yang belum meraih kemenangan sepanjang musim justru berhasil membuka keunggulan lebih dulu dalam pertandingan yang berlangsung di Stade Oceane, Sabtu (31/10).

Josh Maja membawa tuan rumah unggul pada menit ke-18 setelah memanfaatkan umpan silang Rayan Fofana dari sisi kanan. Gol itu menjadi gol keempat Maja musim ini.

PSG berusaha merespons ketertinggalan. Ferran Torres sempat memperoleh peluang untuk menyamakan kedudukan, tetapi upayanya berhasil digagalkan kiper debutan Le Havre Arnaud Bodart.

Kebuntuan PSG akhirnya terpecahkan pada menit ke-26. Achraf Hakimi mengontrol dengan baik umpan panjang Lucas Hernandez sebelum mengirimkan bola kepada Mika Godts. Pemain asal Belgia itu lalu melepaskan tembakan ke sudut kiri bawah gawang untuk mengubah skor menjadi 1-1.

Hanya berselang dua menit, PSG berbalik unggul. Achraf Hakimi berhasil memanfaatkan umpan terobosan Senny Mayulu. Hakimi berlari menuju kotak penalti dan menaklukkan Arnaud Bodart lewat penyelesaian di tiang dekat. Gol itu sempat dianulir karena dugaan offside. Namun, setelah ditinjau VAR, keputusan itu dibatalkan dan gol Hakimi dinyatakan sah.

Memasuki babak kedua, PSG semakin jauh memimpin. Pada menit ke-55, Hakimi mencetak gol keduanya lewat tendangan bebas dari luar kotak penalti. Peluang itu didapat setelah Amir Richardson melakukan pelanggaran terhadap Maghnes Akliouche. Dari sisi kiri area penalti, Hakimi melepaskan tendangan melengkung yang mengarah tepat ke sudut kanan bawah gawang Le Havre.