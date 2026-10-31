Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Penulis: Aprillia JP
Sabtu, 31 Oktober 2026 | 16.19 WIB

PSG Bantai Le Havre, Achraf Hakimi Cetak Hattrick Perdana Sepanjang Karier

Achraf Hakimi cetak hattrick dan dua assist saat kalahkan Le Havre. (X/@PSG_inside) - Image

Achraf Hakimi cetak hattrick dan dua assist saat kalahkan Le Havre. (X/@PSG_inside)

JawaPos.com - Achraf Hakimi mencetak hattrick perdana sepanjang karier profesionalnya saat Paris Saint-Germain (PSG) bantai Le Havre dengan skor 5-1 dalam pekan kesembilan Ligue 1 2026/2027.

Bek kanan asal Maroko itu juga menyumbangkan dua assist untuk membantu Les Parisiens bangkit setelah tertinggal lebih dahulu.

Le Havre yang belum meraih kemenangan sepanjang musim justru berhasil membuka keunggulan lebih dulu dalam pertandingan yang berlangsung di Stade Oceane, Sabtu (31/10).

Josh Maja membawa tuan rumah unggul pada menit ke-18 setelah memanfaatkan umpan silang Rayan Fofana dari sisi kanan. Gol itu menjadi gol keempat Maja musim ini.

PSG berusaha merespons ketertinggalan. Ferran Torres sempat memperoleh peluang untuk menyamakan kedudukan, tetapi upayanya berhasil digagalkan kiper debutan Le Havre Arnaud Bodart. 

Kebuntuan PSG akhirnya terpecahkan pada menit ke-26. Achraf Hakimi mengontrol dengan baik umpan panjang Lucas Hernandez sebelum mengirimkan bola kepada Mika Godts. Pemain asal Belgia itu lalu melepaskan tembakan ke sudut kiri bawah gawang untuk mengubah skor menjadi 1-1.

Hanya berselang dua menit, PSG berbalik unggul. Achraf Hakimi berhasil memanfaatkan umpan terobosan Senny Mayulu. Hakimi berlari menuju kotak penalti dan menaklukkan Arnaud Bodart lewat penyelesaian di tiang dekat. Gol itu sempat dianulir karena dugaan offside. Namun, setelah ditinjau VAR, keputusan itu dibatalkan dan gol Hakimi dinyatakan sah.

Memasuki babak kedua, PSG semakin jauh memimpin. Pada menit ke-55, Hakimi mencetak gol keduanya lewat tendangan bebas dari luar kotak penalti. Peluang itu didapat setelah Amir Richardson melakukan pelanggaran terhadap Maghnes Akliouche. Dari sisi kiri area penalti, Hakimi melepaskan tendangan melengkung yang mengarah tepat ke sudut kanan bawah gawang Le Havre.

PSG lalu memperbesar keunggulan menjadi 4-1 pada menit ke-62 lewat Senny Mayulu. Gol itu berawal dari umpan terobosan Hakimi yang membuat Bodart keluar jauh meninggalkan sarangnya untuk menghalau bola. Mayulu berhasil menyentuh bola melewati kiper Le Havre. Mayulu lalu melepaskan tembakan ke gawang yang sudah tidak terkawal.

Editor: Edi Yulianto
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Le Havre vs PSG: Tim Tuan Rumah Berharap Keajaiban di Stade Oceane - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Le Havre vs PSG: Tim Tuan Rumah Berharap Keajaiban di Stade Oceane

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 03.09 WIB

Prediksi Skor Nice vs Rennes: Les Rennais Bidik Kemenangan, Tempel PSG di Puncak Klasemen - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Nice vs Rennes: Les Rennais Bidik Kemenangan, Tempel PSG di Puncak Klasemen

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16.22 WIB

Bekuk Lyon 2-0, PSG Rebut Puncak Klasemen Ligue 1 - Image
Sepak Bola Dunia

Bekuk Lyon 2-0, PSG Rebut Puncak Klasemen Ligue 1

Selasa, 27 Oktober 2026 | 18.45 WIB

Terpopuler

5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri - Image
1

5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri

2

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi

3

Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council

4

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja

5

KPK: Kerugian Negara dalam Kasus Bea Cukai yang Terkait PT Djarum Capai Triliunan 

6

Prediksi Skor Everton vs Newcastle United: Tuan Rumah Tertekan, The Magpies Bidik Kemenangan

7

Prediksi Skor RANS Nusantara FC vs Kendal Tornado FC, Duel Ketat Tim Papan Atas Championship

8

Prediksi Skor Adelaide United vs Lion City Sailors: Duel Perebutan Posisi Puncak Grup F ACL Two

9

Prediksi Frosinone vs Lecce di Serie A: Ancaman Raimondo dan Masalah Pertahanan Tim Tamu

10

Prediksi Skor Frosinone vs Lecce: Canarini Bidik 4 Kemenangan Kandang Beruntun

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore