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Penulis: Moch. Rizky Pratama Putra
Jumat, 30 Oktober 2026 | 16.22 WIB

Prediksi Skor Nice vs Rennes: Les Rennais Bidik Kemenangan, Tempel PSG di Puncak Klasemen

Rennes memburu kemenangan di kandang Nice untuk menjaga tekanan terhadap PSG pada persaingan papan atas Ligue 1. (Rennes) - Image

Rennes memburu kemenangan di kandang Nice untuk menjaga tekanan terhadap PSG pada persaingan papan atas Ligue 1. (Rennes)

JawaPos.com — Rennes diprediksi mengalahkan Nice 2-1 di Allianz Riviera pada pekan kesembilan Ligue 1, Sabtu (31/10/2026) pukul 01.00 WIB, untuk menjaga tekanan terhadap Paris Saint-Germain di puncak klasemen.

Les Rennais datang dengan modal kemenangan 3-0 atas Strasbourg dan hanya terpaut satu poin dari PSG, tetapi harus melewati tuan rumah yang belum terkalahkan di kandang musim ini.

Pertemuan ini mempertemukan dua tim yang sedang menikmati perbaikan performa di kompetisi domestik.

Nice naik ke posisi ke-10 setelah menundukkan Brest 2-1, sedangkan Rennes menempati peringkat kedua seusai delapan pertandingan.

Situasi tersebut membuat duel di Allianz Riviera menjanjikan persaingan ketat sejak awal.

Rennes membawa ambisi terus membayangi pemimpin klasemen, sementara Nice ingin membuktikan kebangkitannya cukup kuat untuk menghadapi penghuni papan atas.

Mengapa Rennes Diunggulkan Menang atas Nice?

Rennes memiliki modal berupa keseimbangan permainan dan hasil meyakinkan pada pertandingan terakhir melawan Strasbourg.

Kemenangan tiga gol tanpa balas memperlihatkan kemampuan mereka mencetak gol sekaligus menjaga pertahanan tetap rapat dalam laga yang sama.

Boulaye Dia membuka jalan kemenangan Rennes sebelum Sebastian Szymanski menyumbangkan dua gol.

Editor: Edi Yulianto
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