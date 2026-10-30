Prediksi Le Havre vs PSG: Tim Tuan Rumah Berharap Keajaiban di Stade Oceane

JawaPos.com - PSG akan bertandang ke markas Le Havre pada pekan kesembilan Ligue 1 2026/2027.

Pertandingan yang berlangsung di Stade Oceane pada Sabtu (31/10) pukul 01.00 WIB ini menjadi kesempatan bagi Les Parisiens untuk melanjutkan tren positif sekaligus mempertahankan posisi di puncak klasemen.

Tuan rumah Le Havre masih kesulitan menemukan permainan terbaik dan belum meraih satu pun kemenangan dari delapan pertandingan Ligue 1 musim ini.

Dengan koleksi dua poin, mereka masih terpuruk di dasar klasemen dan membutuhkan hasil positif untuk memperbaiki posisi.

Pertandingan melawan PSG jelas bukan tugas mudah bagi Le Havre.

Selain menghadapi tim dengan kualitas pemain yang lebih baik, mereka juga harus membenahi sejumlah masalah yang terlihat dalam beberapa pertandingan terakhir.

Performa Le Havre di kandang sendiri menjadi salah satu perhatian utama.

Dari empat pertandingan yang sudah dimainkan di Stade Oceane, mereka hanya mampu mengumpulkan satu poin dan mencetak dua gol.