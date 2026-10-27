Bekuk Lyon 2-0, PSG Rebut Puncak Klasemen Ligue 1

Paris Saint-Germain amankan posisi puncak klasemen Ligue 1 usai tekuk Lyon. (@VibesPSG/X)
JawaPos.com - Paris Saint-Germain (PSG) merebut puncak klasemen Ligue 1 setelah mengalahkan Olympique Lyonnais (Lyon) dengan skor 2-0 pada Selasa (27/10) di Parc des Princes.
Hasil itu membawa PSG mengoleksi 17 poin dari delapan pertandingan, unggul satu angka atas Rennes yang menempati posisi kedua.
Sementara itu, Lyon tertahan di peringkat kelima dengan 14 poin setelah gagal memanfaatkan kesempatan untuk mengambil alih posisi teratas.
PSG menghadapi perlawanan sengit dari Lyon sebelum akhirnya memastikan kemenangan melalui dua gol pada babak kedua.
Meski mendominasi permainan di sejumlah momen, tuan rumah kesulitan membongkar pertahanan tim tamu yang tampil disiplin.
Penjaga gawang PSG Matvey Safonov bahkan harus bekerja keras pada babak pertama untuk menggagalkan peluang Julien Duranville.
Kebuntuan baru terpecahkan ketika pertandingan menyisakan 18 menit waktu normal.
Senny Mayulu yang baru masuk pada menit ke-64 mencetak gol pembuka setelah menerima umpan Mika Godts di tepi kotak penalti.
Pemain berusia 20 tahun itu mengontrol bola sebelum melepaskan tembakan mendatar yang mengarah ke sudut kiri bawah gawang Lyon.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong
4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi
5 Kiat Introvert Menjadi Pemimpin Tangguh Tanpa Harus Mengubah Sifat Alami
Kenaikan Target Bansos 2026: Kemensos Wajibkan Registrasi Ulang Wajah
Dari Proyek Televisi ke Liga Champions, Kisah Mirwan Suwarso dan Como 1907
KDM Dikabarkan Bakal Masuk PSI dan Duet dengan Gibran pada Pilpres 2029 Mendatang
Manajer Persipura Pasang Target Tinggi, Enam Poin Jadi Harga Mati di Dua Laga
Prediksi Skor Sevilla vs Osasuna: Los Rojillos Bidik Poin, Rekor Arrasate Jadi Ancaman!
Prediksi Skor Bhayangkara FC vs PSM Makassar: Juku Eja Paksa Berbagi Poin!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022