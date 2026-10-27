Bekuk Lyon 2-0, PSG Rebut Puncak Klasemen Ligue 1

JawaPos.com - Paris Saint-Germain (PSG) merebut puncak klasemen Ligue 1 setelah mengalahkan Olympique Lyonnais (Lyon) dengan skor 2-0 pada Selasa (27/10) di Parc des Princes.

Hasil itu membawa PSG mengoleksi 17 poin dari delapan pertandingan, unggul satu angka atas Rennes yang menempati posisi kedua.

Sementara itu, Lyon tertahan di peringkat kelima dengan 14 poin setelah gagal memanfaatkan kesempatan untuk mengambil alih posisi teratas.

PSG menghadapi perlawanan sengit dari Lyon sebelum akhirnya memastikan kemenangan melalui dua gol pada babak kedua.

Meski mendominasi permainan di sejumlah momen, tuan rumah kesulitan membongkar pertahanan tim tamu yang tampil disiplin.

Penjaga gawang PSG Matvey Safonov bahkan harus bekerja keras pada babak pertama untuk menggagalkan peluang Julien Duranville.

Kebuntuan baru terpecahkan ketika pertandingan menyisakan 18 menit waktu normal.

Senny Mayulu yang baru masuk pada menit ke-64 mencetak gol pembuka setelah menerima umpan Mika Godts di tepi kotak penalti.